Bursa’da aşırı sürat felaketi getirdi: 3 yaralı

Kaza, saat 2.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Davutdede Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Miray Güneş yönetimindeki 16 BJT 56 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağ tarafındaki lokantanın önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Cirte ve Seda Çalışkan yaralandı. Kazayı gören iş yeri çalışanları ve müşteriler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HIZ İBRESİ 170 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Ankara Yolu Caddesi'nde trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin hız ibresinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Direkteki akım, elektrik ekipleri tarafından kesilerek önlem alındı. Polis ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.