Tacizci şef 10 aydır ortada yok! Yurt dışına mı kaçtı?

Bu sırada genç kızın yeniden ifadesi alındı ve şahsa ulaşabilmek için bilgisine yeniden başvuruldu. Şahsa ulaşabilmek için oturduğu adreste çevre araştırılması yapılması için 25 Kasım günü yeniden emniyet güçlerine talimat verildi.

AÇIK HATTI KULLANIM DIŞI

Genç adamın kullandığı hattın ise açık hat olduğu tespit edilirken, numaranın kullanım dışı bırakıldığı belirlendi. Genci arama çalışmaları aylarca devam etti. Defalarca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne talimat verilerek, gencin tespit edilmesi istendi.