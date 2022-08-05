Tacizci şef 10 aydır ortada yok! Yurt dışına mı kaçtı?

Guatemalalı orkestra şefin Samuel Gomez Matus'un fiziki ve sözlü tacizine uğrayan Hazal A.'nın şikayetiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Genç kızın şikayeti sonrası geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında, Barış İçin Müzik Vakfı'nda ve şüphelinin evinde arama yapıldığı ortaya çıktı.
ÇELLO EĞİTİMİ ALDI
İstanbul'da 9 yaşında tanıştığı Barış İçin Müzik Vakfı'nda enstrüman eğitimi almaya başlayan Hazal A. (24), 13 yaşında orkestrada çalmaya başladı. Hazal burada tanıştığı Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'tan (33) çello eğitimi görmeye başladı.
SÖZLÜ VE FİZİKSEL TACİZ
Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı.
Genç kadın sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden çıktı. Yıllarca birlikte müzik yaptığı eğitmeni olaydan sonra genç kadını defalarca kez arayıp çok sayıda 'pişmanlık' mesajları attı.