Define kazısı yaparken zehirlenip öldü

Bolu'nun Seben ilçesinde define ararken kazdığı 12 metrelik çukurda kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatih Uzun hayatını kaybetti. Uzun'un yanında bulunan arkadaşı Durmuş Akyol gözaltına alındı. Bir AFAD personelinin olay yerine ulaşmaya çalışırken kayalıklardan yuvarlanarak kolunun kırıldığı olayda, Fatih Uzun'un cansız bedeni helikopterle bulunduğu bölgeden alındı.

KAYAYI 12 METRE BOYUNCA OYDULAR

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Bolu'nun Seben ilçesine gelen Fatih Uzun ve Durmuş Akyol, 10 gün boyunca define kazısı yaptı. 2 arkadaş, benzinle çalışan hilti ile kazıyı sürdürerek define olduğunu düşündükleri kayayı 12 metre oydu. Ayrıca, define olduğunu düşündükleri alana daha hızlı ulaşabilmek için zaman zaman amonyum nitrattan oluşan el yapımı patlayıcılar da kullandı.

1 SAAT BOYUNCA BENZİNLİ HİLTİ İLE ÇALIŞTI

Delme ve patlatma işlemlerini Fatih Uzun yaparken, Durmuş Akyol da içeriden çıkan taş ve toprağı dışarıya taşıdı. 10 gün boyunca kısa süreli delme işlemi yaparak dışarıya çıkıp hava aldıktan sonra yeniden içeriye girip kazı işlemini devam ettiren Fatih Uzun, bu kez 1 saat boyunca kapalı alanda benzinli hilti ile kazı yaptı.