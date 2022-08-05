Define kazısı yaparken zehirlenip öldü

Bolu'nun Seben ilçesinde define ararken kazdığı 12 metrelik çukurda kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatih Uzun hayatını kaybetti. Uzun'un yanında bulunan arkadaşı Durmuş Akyol gözaltına alındı. Bir AFAD personelinin olay yerine ulaşmaya çalışırken kayalıklardan yuvarlanarak kolunun kırıldığı olayda, Fatih Uzun'un cansız bedeni helikopterle bulunduğu bölgeden alındı.
KAYAYI 12 METRE BOYUNCA OYDULAR
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Bolu'nun Seben ilçesine gelen Fatih Uzun ve Durmuş Akyol, 10 gün boyunca define kazısı yaptı. 2 arkadaş, benzinle çalışan hilti ile kazıyı sürdürerek define olduğunu düşündükleri kayayı 12 metre oydu. Ayrıca, define olduğunu düşündükleri alana daha hızlı ulaşabilmek için zaman zaman amonyum nitrattan oluşan el yapımı patlayıcılar da kullandı.
1 SAAT BOYUNCA BENZİNLİ HİLTİ İLE ÇALIŞTI
Delme ve patlatma işlemlerini Fatih Uzun yaparken, Durmuş Akyol da içeriden çıkan taş ve toprağı dışarıya taşıdı. 10 gün boyunca kısa süreli delme işlemi yaparak dışarıya çıkıp hava aldıktan sonra yeniden içeriye girip kazı işlemini devam ettiren Fatih Uzun, bu kez 1 saat boyunca kapalı alanda benzinli hilti ile kazı yaptı.
KALBİ DURAN DEFİNECİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazı sırasında hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Fatih Uzun, kaya içindeki tünelden dışarıya çıktı. Yere yığılan Fatih Uzun'u gören arkadaşı Durmuş Akyol, yüzüne su serpip, ayran vererek müdahalede bulundu. Fatih Uzun'un daha sonra kalbi durdu ve kazdığı tünelin önünde yaşamını yitirdi. Arkadaşı Durmuş Akyol, Uzun'a kalp masajı yaptı, hayatını kaybettiğini anlayınca da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
AFAD PERSONELİNİN KOLU KIRILDI
Bunun üzerine bölgeye 112 Acil, AFAD, jandarma, jandarma arama kurtarma (JAK) ve Cumhuriyet Savcılığı'ndan ekipler sevk edildi. Araç yolu olmayan bölgede köylülerin yol tarifiyle ekipler, kazı alanına ulaşmak için yaya yola çıktı.