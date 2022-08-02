SON DAKİKA: Genç sanatçı orkestra şefinin tacizine uğradı! 'Evine çağırdı cinsel sorularla başladı öpüşerek...'
Son dakika haberleri... İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A., Barış İçin Müzik Vakfı'nda 8 yıldır çelle dersi alıyor. Hazal A., çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Genç kadın bir yıldır psikolojik tedavi görürken orkestra şefinin ise ifadesi alınmadı. Hazal A. yaşadığı dehşeti ise şu sözlerle anlattı: "Sohbet sırasında cinsel sorular sormaya başladı. Sürekli cinsellikle ilgili sorular soruyordu. Sözlü taciz yerini fiziksel temasa bırakınca şoka girip evden çıkmak istedim. 'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' diyerek bana engel olmaya çalıştı. Paniğe kapılıp kendimi hızlıca dışarı attım."
02.08.2022 09:24 - Son Güncelleme: 02.08.2022 09:38
İstanbul'da bir yazılım şirketinde sistem destek ekibinde çalışan 24 yaşındaki Hazal A., henüz 9 yaşında bir ilkokul öğrencisiyken Barış İçin Müzik Vakfı'yla tanıştı.
Vakıf aracılığıyla okulun kömürlüğünde uzun yıllar akordiyon eğitimi alan Hazal, 13'üne bastığında orkestrada çalmaya başladı. Yolu vakıfta eğitim veren Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus ile kesişen genç öğrenci, eğitmen ile birlikte çello derslerine başladı.
"KIZ KARDEŞİM DİYE SEVERDİ"
Yaşadığı dehşeti ve atlatamadığı bunalım sürecini anlatan Hazal A; "Samuel hem orkestra şefiydi hem de Barış İçin Müzik Vakfı'nda çello eğitimi veriyordu. 8 yıl ondan eğitim aldım.