Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İncelemede Cizzah El Salih'in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğu görüldü, elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.

Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

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