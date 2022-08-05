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    • Yaşam
    • 05.08.2022 08:55
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    • 05.08.2022 08:57
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    Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İncelemede Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğu görüldü, elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.

    İHA
    6 yaşındaki çocuğun feci sonu

    Olay Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çadırda kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih'in (6) adlı kişinin ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı.

    Hemen bir araçla küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, çocuğun kaldığı çadırda inceleme yaptı.

    İncelemede Cizzah El Salih'in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğu görüldü, elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.
    Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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