SON DAKİKA: Bursa’da çöp evde bulunan Cem Muhammet 2 kilo 100 gram aldı

"Şimdiye kadar gördüğü en iyi C.M.A. ile karşılaştığını" aktaran Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor." dedi.

Özkan, en büyük dileklerinin çocuğun özlediği huzurlu, güvenilir bir aile ortamına kavuşması olduğunu kaydetti.