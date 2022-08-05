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    • Yaşam
    • 05.08.2022 10:38
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    • 05.08.2022 10:39
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    Kargodan zehir çıktı! Tam 48 kilo 500 gram...

    Adana'da kendi adına kargoya verdiği uyuşturucuları ulaştığı şubeden almaya hazırlanan zanlı yakalandı. Yapılan incelemde 39 pakette 48 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

    Kargodan zehir çıktı!

    Adana'da 48 kilo 500 gram esrarı kendi adına kargoya verdiği ve ulaştığı şubeden almaya hazırlandığı belirlenen zanlı tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.C.G'yi (28) takibe aldı.

    39 PAKETTE 48 KİLO 500 GRAM ESRAR!
    Ekipler, şüpheli M.C.G'nin başka bir ilden kendi adına kargoya verdiği kolilerin varış yeri Adana'daki şubeye ulaştığını belirledi.

    Kargo firmasına giden ekipler, kolilerde yaptıkları incelemede 39 pakette 48 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

    Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüpheli M.C.G'nin de Mersin'de bulunduğunu tespit etti.

    Uyuşturucuyu almaya hazırlanan M.C.G, kente giden ekiplerce yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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