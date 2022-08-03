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    • Yaşam
    • 04.08.2022 06:20
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    • 04.08.2022 06:20
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    Kastamonu'da akılalmaz olay! Kestiği ağacın dalı sonu oldu

    Son dakika haberi! Kastamonu Cide ilçesinde, bahçesinde kestiği ağacın dalının çarpmasıyla bulunduğu yerden düşen Murat Gökdağ (40), yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akılalalmaz olay! Kestiği ağacın dalı sonu oldu

    Olay, saat 15.00 sıralarında Cide'ye bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Murat Gökdağ, bahçesinden yola doğru yıkılan ve yolu kapatan kiraz ağacını keserek yolu açmak istedi.

    Gökdağ, kesim yaptığı sırada ağaç dalının kopup kendisine çarpmasıyla bulunduğu yerden düştü.

    Olay anında Gökdağ'ın yanında olan yeğeni Buğra Gökdağ'ın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Gökdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gökdağ'ın cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Kastamonu'da akılalmaz olay! Kestiği ağacın dalı sonu oldu
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