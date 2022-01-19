Son dakika: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten haber var!

BAŞKA OPERASYONLAR DA YAPILACAK

Asiye'nin erken süreçteki ameliyatlarının tamamlandığını, kendisini bir süre takip edeceklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan doku eksiklikleri tamamlandı, sinirle ilgili ameliyatları yapıldı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız. Kulak burun boğaz servisinin, kulağıyla ilgili akut denemeleri tamamlandıysa bu erken dönemde dinlendirmeye gönderebiliriz. Şu an gayet iyi, toparlıyor. Başka operasyonlar da yapacağız."