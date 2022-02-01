Asiye taburcu oldu! Yüzünde maske olmadan ilk kez görüntülendi! Pitbull saldırısından sonra yeni evinde ve mutlu

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep'e dönmüştü.
Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye ve ailesi, yeni evlerindeki ilk gününde konuştu.
ASİYE VE AİLESİ YENİ EVLERİNDE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ.
Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen baba Hüseyin Ateş, kızı Asiye'nin uzun bir aradan sonra eski neşesini bulduğunu ifade ederken, anne Zeynep ise yaşadıkları zor süreçte devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek herkese teşekkür etti. Site bahçesinde yaşanan feci olayda ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye, yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çekerken, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.
"ASİYE ONUŞUYOR, OYNUYOR, ESKİ NEŞESİNİ BULDU"
Yaşadıkları kötü olayın ardından devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen minik Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, "Çok zor bir süreç yaşadık ama Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız herkes bizimle çok ilgilendi. Bize devletimizin yokluğunu hissettirmediler, Antalya'da da herkes yanımızda oldu ve elinden gelenin fazlasını yaptı.