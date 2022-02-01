Asiye taburcu oldu! Yüzünde maske olmadan ilk kez görüntülendi! Pitbull saldırısından sonra yeni evinde ve mutlu





"ASİYE ONUŞUYOR, OYNUYOR, ESKİ NEŞESİNİ BULDU"

Yaşadıkları kötü olayın ardından devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen minik Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, "Çok zor bir süreç yaşadık ama Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız herkes bizimle çok ilgilendi. Bize devletimizin yokluğunu hissettirmediler, Antalya'da da herkes yanımızda oldu ve elinden gelenin fazlasını yaptı.