Gerçek bambaşka! Uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götürmüştü: Babası değil sevgilisi çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kız arkadaşına uyuşturucu madde satmak isteyen ve "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcısı F.Y.'yi döven Oğuzhan İ., uyuşturucu satıcısı F.Y.'yi karakola götürerek polislere teslim etti.

Oğuzhan İ. de gözaltına alındı ve "Kasten Yaralama" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.