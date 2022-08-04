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    • Yaşam
    • 04.08.2022 15:32
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    • 04.08.2022 15:53
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    Gerçek bambaşka! Uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götürmüştü: Babası değil sevgilisi çıktı

    İstanbul Avcılar'da yaşanan 'uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götürme' olayında gerçek bambaşka çıktı. Kızının cep telefonuna gelen "Ne kadar uyuşturucu hap istiyorsun?" mesajına "10" yanıtını veren babanın, buluştuğu uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götürdüğü iddia edilmişti. Söz konusu kişinin kızın babası değil sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

    Gerçek bambaşka çıktı

    İstanbu Avcılar'da kızının cep telefonuna gelen "Ne kadar uyuşturucu hap istiyorsun?" mesajına "10" yanıtını veren babanın, buluştuğu uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götürdüğü iddiasında gerçek başka çıktı.

    Söz konusu kişinin kızın babası değil sevgilisi olduğu öğrenildi.

    Olay İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı.

    İddialara göre; kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesajları gören Oğuzhan İ., cep telefonuna gelen "Ne kadar uyuşturucu hap istiyorsun?" mesajına yanıt verdi.

    Cep telefonundan uyuşturucu satıcısına "10 hap" cevabını veren Oğuzhan İ., 21 yaşındaki uyuşturucu madde satıcısıyla buluşmak üzere uyuşturucu madde satıcısını Avcılar'a çağırdı.

    27 yaşındaki kızın babası olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Oğuzhan İ.'nin kızın babası değil sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra Avcılar'daki buluşma noktasına gelen Oğuzhan İ., 21 yaşındaki uyuşturucu madde satıcısı F.Y.'ye saldırdı ve darp etti.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
        Kız arkadaşına uyuşturucu madde satmak isteyen ve "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcısı F.Y.'yi döven Oğuzhan İ., uyuşturucu satıcısı F.Y.'yi karakola götürerek polislere teslim etti.

        Oğuzhan İ. de gözaltına alındı ve "Kasten Yaralama" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        BABASI DEĞİL SEVGİLİSİ ÇIKTI
        Söz konusu kişinin kızın babası değil sevgilisi olduğu öğrenildi.

        İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen uyuşturucu madde satıcısı F.Y. de "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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