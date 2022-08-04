Gerçek bambaşka! Uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götürmüştü: Babası değil sevgilisi çıktı

İstanbu Avcılar'da kızının cep telefonuna gelen "Ne kadar uyuşturucu hap istiyorsun?" mesajına "10" yanıtını veren babanın, buluştuğu uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götürdüğü iddiasında gerçek başka çıktı.
Söz konusu kişinin kızın babası değil sevgilisi olduğu öğrenildi.
Olay İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı.
İddialara göre; kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesajları gören Oğuzhan İ., cep telefonuna gelen "Ne kadar uyuşturucu hap istiyorsun?" mesajına yanıt verdi.
Cep telefonundan uyuşturucu satıcısına "10 hap" cevabını veren Oğuzhan İ., 21 yaşındaki uyuşturucu madde satıcısıyla buluşmak üzere uyuşturucu madde satıcısını Avcılar'a çağırdı.
27 yaşındaki kızın babası olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Oğuzhan İ.'nin kızın babası değil sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra Avcılar'daki buluşma noktasına gelen Oğuzhan İ., 21 yaşındaki uyuşturucu madde satıcısı F.Y.'ye saldırdı ve darp etti.