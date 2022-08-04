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    • Yaşam
    • 04.08.2022 16:25
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    • 04.08.2022 16:30
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    Katil eşin 'güvenlik kamerası' oyunu pahalıya patladı: Vahşi cinayet ortaya çıktı!

    Konya'da evinin yakınındaki iş yerine gidip, "Eşim kayboldu, güvenlik kamerasına bakabilir miyim?” diyen Bayram Süner'in eşini öldürdüğü ortaya çıktı. Yapılan inceleme şüphelinin tartıştığı eşini, göğsünden tabancayla vurduktan sonra bodruma sürüklediği ve burada da kafasına silahın kabzasıyla vurduğu belirlendi.

    Katil eşin ’güvenlik kamerası’ oyunu

    Konya'da, Bayram Süner, tartıştığı eşi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürüp evinin bodrumuna sakladı. Cinayet, şüphelinin evinin yakındaki iş yerine gidip, 'Eşim kayboldu, güvenlik kamerasına bakabilir miyim?" diyerek şüphe uyandırmasıyla ortaya çıktı.

    ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİ AYAKLARINDAN SÜRÜKLEDİ
    Dün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.

    'EŞİM KAYIP' YALANIYLA GÜVENLİK KAMERASI SORMUŞ
    Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı. Süren, ardından evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek 'eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim' diye sordu.

    İş yeri müdürü ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdi.

    CANSIZ BEDENİNİ JANDARMA EKİPLERİ BULDU
    Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

    ÖLDÜRÜP BAŞINA TABANCANIN KABZASIYLA VURMUŞ
    Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bayram Süner gözaltına alındı. Bayram Süner, jandarma karakolundaki ifadesinde çıkan tartışmada eşini öldürdüğünü, cesedini sürükleyip aşağıya indirdiğini, burada da öfkesini alamayarak başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi.

    Süner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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    Haberler Yaşam Katil eşin 'güvenlik kamerası' oyunu pahalıya patladı: Vahşi cinayet ortaya çıktı!
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