Katil eşin 'güvenlik kamerası' oyunu pahalıya patladı: Vahşi cinayet ortaya çıktı!

Konya'da, Bayram Süner, tartıştığı eşi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürüp evinin bodrumuna sakladı. Cinayet, şüphelinin evinin yakındaki iş yerine gidip, 'Eşim kayboldu, güvenlik kamerasına bakabilir miyim?" diyerek şüphe uyandırmasıyla ortaya çıktı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİ AYAKLARINDAN SÜRÜKLEDİ

Dün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.



'EŞİM KAYIP' YALANIYLA GÜVENLİK KAMERASI SORMUŞ

Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı. Süren, ardından evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek 'eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim' diye sordu.