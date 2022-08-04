200 euro ile sigarasını yaktı! Görüntüler tepki çekti

Kırşehir'de özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeni 200 euro ile sigara yakarak video çekti. Çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan şahsa vatandaşlardan tepki yağdı.



Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni, yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G., 200 euro ile sigara yakıp kahve içti.