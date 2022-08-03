Kızına uyuşturucu sattığını iddia eden genci önce döven baba ardından polise teslim etti

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
Kızının cep telefonu ile mesajlaştığını gören baba, iddiaya göre karşıdaki kişinin 'Ne kadar uyuşturucu hap istediğini' sorması üzerine harekete geçti. Bunun üzerine kızının elindeki telefonu alarak cevap verdiği öğrenilen baba, "10 hap" şeklinde yazarak adres verdi.
Belirtilen saatte kızı ile birlikte adrese gelen baba, Bağcılar'dan gelen şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen şüpheli, iddiaya göre kızı öpmek isteyince baba saldırıya geçti.
Kadına taciz olduğunu değerlendiren çevredekiler de baba ile birlikte şüpheli genci sokak ortasında dövdü.