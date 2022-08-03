Kızına uyuşturucu sattığını iddia eden genci önce döven baba ardından polise teslim etti

"TACİZ VE UYUŞTURUCUYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Mahallede sakini Ahmet Bingöl, "Benim de kız çocuğum var. Taciz ve uyuşturucuya tahammülümüz yok. Kızın babası ile birlikte, polis kardeşlerimiz gelmeden dövdük" dedi.