Baba ile kızın sevgisinin en güzel hali! Baba Kadir Şen, kızı Seda Nur’un en büyük hayalini gerçekleştirdi

Günün haberi, Antalya'dan geldi. 27 yaşındaki Seda Nur Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ardından Türk Hava Yolları'nın sınavına girdi. Sınavı kazandıktan sonra da babası Kadir Şen'e "Köyümüze bir lavanta bahçesi kuralım" dedi. Bunun üzerine baba Şen, kızının hayalini gerçekleştirdi. Konya Seydişehir'deki 5 dönümlük arazisine lavanta dikti. Ancak Seda, 2018'in Temmuz ayında trafik kazası geçirdi. 40 gün boyunca yoğun bakımda ölüm-kalım savaşı verdi. Babası ise 'kokusunu alır' diyerek bahçesinde büyüyen lavantaları demetler halinde hastaneye getirdi. Bu sırada, bir mucize gerçekleşti.







İMKANSIZI BAŞARDI

Yaşaması bile imkansız denilen Seda, kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlayarak hayata yeniden "Merhaba" dedi. 4 yıldır devam eden tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan genç kız, "Lavantalar değerlendi, çok büyüdü. Lavantaların değeri sonradan anlaşıldı. Doğa mis gibi, koklayın lavantalar çok güzel. Çok mutluyum, babam ve aileme çok teşekkür ederim" dedi. Baba Şen ise şunları söyledi: Rabbimin dileği arzusu, sonra insanların duaları ve kendi azmiyle ayağa kalktı, şimdiki duruma geldi. Bir de bir an önce iş hayatına atılma isteği var...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN