İstinye sahilinde deniz mayını paniği: Yosun tutan cisim tonoz çıktı

MAYIN DEĞİL TONOZ ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen 'balık adam' diye tabir edilen dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, içerisine demir borular geçirilmiş içine beton dökülmüş mavi bir plastik varil olduğunu belirledi.