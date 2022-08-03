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    • Yaşam
    • 03.08.2022 16:41
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    • 03.08.2022 16:41
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    İstinye sahilinde deniz mayını paniği: Yosun tutan cisim tonoz çıktı

    Tahıl koridoru kapsamında Odessa limanından yola çıkan ilk gemi bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kritik geçiş anbean takip edilirken, Sarıyer'de İstinye sahilinde ilginç bir olay yaşandı. Denize giren vatandaşlar, mayına benzeyen bir cisim görünce ihbarda bulundu. Deniz polisi ve DEGAK yaptığı incelemede cisimin mayın değil gemileri tutmada kullanılan tonoz olduğunu belirledi. Yosun tutan cisim keçe yardımıyla denizden çıkartıldı.

    Boğaz’da deniz mayını paniği!

    Sarıyer İstinye sahilinde denize giren vatandaşlar, suda mayına benzeyen bir cisim görünce panik yaşadı.

    DEGAK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
    Saat 09.00 sıralarında Sarıyer İstinye sahilinde, sabah saatlerinde sahilde denize giren Orhan U., mayına benzeyen üstü yosunla kaplanmış bir cisim gördü. Panik yaşayan hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) sevk edildi.

    MAYIN DEĞİL TONOZ ÇIKTI
    Kısa sürede olay yerine gelen 'balık adam' diye tabir edilen dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, içerisine demir borular geçirilmiş içine beton dökülmüş mavi bir plastik varil olduğunu belirledi.

        Tonoz ismi verilen cismin gemileri tutmada kullanıldığı öğrenildi. Çalışmaların ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, cisim ise kepçe yardımıyla karaya çıkartıldı.

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