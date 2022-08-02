Bu gençlere neler oluyor? Sultangazi'de iki ayrı kavga: Kızlar birbirine girdi! Yarı çıplak gençler arazide kavgaya tutuştu

Sultangazi'de iki farklı grubun kavgası sokak dövüşlerini aratmadı.

Kavga için buluşan taraflar birbirlerine acımasızca saldırırken, o anları izleyen arkadaşları hem cep telefonu kamerasıyla görüntüledi, hem de tezahürat yaptı.

ARKADAŞLARININ KOMUTU İLE KAVGAYA TUTUŞTULAR

İlk kavga, İsmetpaşa Mahallesi'nde kızlar arasında yaşandı. Ara sokakta buluşan iki kız arkadaş, kendilerini izlemek için burada bulunan arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştu.