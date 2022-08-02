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    • Yaşam
    • 02.08.2022 09:48
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    • 02.08.2022 10:23
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    Bu gençlere neler oluyor? Sultangazi'de iki ayrı kavga: Kızlar birbirine girdi! Yarı çıplak gençler arazide kavgaya tutuştu

    İstanbul Sultangazi'de kaydedilen görüntüler akıllara 'Bu gençlere neler oluyor?' sorusunu getirdi. Sultangazi'de kaydedilen görüntülerde iki kız kendilerini izleyen arkadaşlarının talimatıyla kavgaya tutuştu. Diğer kavgada ise iki genç erkek boş arazide yarı çıplak şekilde kavgaya tutuştu.

    DHA
    Boş arazide yarı çıplak kavga! Kızlar...

    Sultangazi'de iki farklı grubun kavgası sokak dövüşlerini aratmadı.

    Kavga için buluşan taraflar birbirlerine acımasızca saldırırken, o anları izleyen arkadaşları hem cep telefonu kamerasıyla görüntüledi, hem de tezahürat yaptı.

    ARKADAŞLARININ KOMUTU İLE KAVGAYA TUTUŞTULAR
    İlk kavga, İsmetpaşa Mahallesi'nde kızlar arasında yaşandı. Ara sokakta buluşan iki kız arkadaş, kendilerini izlemek için burada bulunan arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştu.

    İki genç kızın saç saça yumruk ve tekmeli kavgasına o anları izleyen bir başka kişi de dahil oldu.

    Yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        YARI ÇIPLAK KAVGAYA TEZAHÜRAT
        İkinci kavga da aynı mahallede bulunan boş bir arazide yaşandı. İddiaya göre, sosyal medyada tartışan ve birbirlerine küfür eden iki arkadaş, kavga için mahallede bulunan boş arazide buluşmaya karar verdi.

        İki arkadaş boş arazide buluşarak, yarı çıplak şekilde kavgaya tutuştu. Tarafların arkadaşları da kavga anını izleyerek, tezahüratta bulundu ve o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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