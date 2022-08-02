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    • Yaşam
    • 02.08.2022 09:30
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    • 02.08.2022 09:30
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    Otoyolda yarış feci kazayla son buldu: Sağ bacağını kaybetti

    Adana'da otoyolda yarışan araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kalabalığın içinde yer alan genç, otomobilin çarpması sonucu sağ bacağını kaybederken; yoğun bakımda tedavi altına alındı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

    Otoyolda yarışı izleyen gencin hayatı karardı

    Adana'da otoyolda yarış yapan araç sürücüsü, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı. Kazada sağ bacağı kopan genç, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

    KALABALIĞIN ARASINA KARIŞTI
    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, Adana-Tarsus istikameti 5'inci kilometrede geçen Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

    İddiaya göre, 23 yaşındaki Sedat Leventöz, kardeşi Hasan (17) ile birlikte Pozantı ilçesine giderken otoyolda bir kalabalık olduğunu gördü. Bunun üzerine Leventöz, kardeşiyle birlikte kalabalığın arasına karıştı.

    OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRDÜ
    Otoyolda para karşılığı yarış yapanların olduğunu gören Leventöz kardeşler, yarışı izlemeye başladı. Bu sırada, plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan E.Y., yarışta birinci olduktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili yol kenarında yarışı izleyen kalabalığa sürdü.

    Kalabalıkta birçok kişi ve Hasan Leventöz son anda kaçmayı başarırken, Sedat Leventöz kaçamadı ve aracın altında kaldı.

    Çarpma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    SAĞ ABCAĞI TAMAMEN KOPTU
    Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Leventöz'ün sağ bacağının tamamen koptuğu ve dikilemeyeceği, çarpma sonucu elinde de hasar kalacağı tespit edildi.

    Ailenin acılı bekleyişi sürerken, Sedat Leventöz'ün de durumunun iyiye gittiği ancak yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        KİMSENİN CANI YANMASIN
        Sedat Leventöz'ün amcası İsmail Leventöz, "Sedat ve kardeşi Pozantı ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne giderken yol kenarındaki kalabalığı görüyor. Hasan ısrar ediyor ve iki kardeş kalabalığın yanına gidiyor. Yarış olduğunu orada görüyorlar. İzlemeye başlıyorlar ve kaza o sırada yaşanıyor" diye konuştu.

        Sedat Leventöz'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan amca Leventöz, "Genel durumunun iyiye gittiğini söylediler ama sağ bacağını kaybetti. Uzuv kaybı oldu. Hastamızın bir an önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Otoyolda yapılan yarışların son bulmasını istediğini vurgulayan İsmail Leventöz, "Orası bir otoyol. Orada hız limitleri belli. Uyulması gereken kurallar var. Gerek emniyet güçleri, gerekse de yerel yönetimlerin önlem almalarını istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın. Sonuçta ortada insan hayatı var" dedi.

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