Otoyolda yarış feci kazayla son buldu: Sağ bacağını kaybetti

KİMSENİN CANI YANMASIN

Sedat Leventöz'ün amcası İsmail Leventöz, "Sedat ve kardeşi Pozantı ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne giderken yol kenarındaki kalabalığı görüyor. Hasan ısrar ediyor ve iki kardeş kalabalığın yanına gidiyor. Yarış olduğunu orada görüyorlar. İzlemeye başlıyorlar ve kaza o sırada yaşanıyor" diye konuştu.

Sedat Leventöz'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan amca Leventöz, "Genel durumunun iyiye gittiğini söylediler ama sağ bacağını kaybetti. Uzuv kaybı oldu. Hastamızın bir an önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.