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    • Yaşam
    • 02.08.2022 11:03
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    • 02.08.2022 11:03
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    D-100'de panik! Yoldan geçenlere bıçakla saldırdı

    İstanbul Ataşehir'de, yoldan geçenlere rastgele salladığı bıçağın sapıyla bir kişiyi başından yaralayan sırt çantalı şüpheli, polisten kaçarken D-100 trafiğini birbirine kattı.

    D-100’de panik! Yoldan geçenlere bıçakla saldırdı

    Olay, dün, saat 16.30 sıralarında, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Barış M., Tuzcuoğlu Köprü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rastgele salladı.



    Saldırdığı bıçağın sapıyla O.Ö.'yı başından yaralayan Barış M., polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Hızla geçen araçların arasından koşup, karayolunu birbirine katan eli bıçaklı saldırgan, polisi alarma geçirdi.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    D - 100'de araçların arasında koşan şüpheliyi, hafriyat kamyonunu önüne kıran şoför durdurmaya çalıştı. Engellemelere rağmen karayolunda koşmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Barı M. gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yaşananlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

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