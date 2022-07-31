Türk sporcu Aysu Türkoğlu 21 yaşında tarihi rekora imza attı





Manş Denizi, İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayırıyor. Yüzücüler arasında Everest olarak adlandırılıyor. Kuş uçuşu 35 kilometre olsa da gelgitten dolayı uzunluğu 42 kilometreye kadar çıkıyor. Sporcuya, bir gözlem teknesi eşlik ediyor. Aynı zamanda sporcuya besin desteği veriliyor. Yüzücünün tekneye dokunmasına izin verilmiyor.