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    Türk sporcu Aysu Türkoğlu 21 yaşında tarihi rekora imza attı

    Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere’den Manş Denizi’ne atladı. 35 kilometreyi kulaçladı. 16 saat 25 dakika yüzerek Fransa’ya ulaştı. ‘Manş’ı geçen en genç Türk yüzücü’ unvanını aldı. Mutluluktan ağladı...

    Başarıya Manş Manş

    Türk sporcu, başarıya kulaç attı. Dünya, İngiltere ile Fransa'yı birbirine ayıran Manş Denizi'ndeki rekor denemesine odaklandı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli yüzücü Aysu Türkoğlu (21), İngiltere'nin Dover kentinden suya daldı. Saatlerce kulaç attı. Tam 16 saat 25 dakika sonra Manş Denizi'ni geçerek Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarına ulaştı. 35 kilometreyi bulan mesafeyi yüzerek geçmeyi başaran en genç Türk yüzücü olarak adını tarihe yazdırdı.



    TÜRKİYE'DEN TEBRİK YAĞDI
    Açık su yüzücülerinin Everest'i sayılan Manş'ı başarıyla geçen Türkoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'yi gururlandıran Aysu'ya sosyal medyadan tebrik yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu" diyerek başarılı sporcuyu kutladı. Yüzmeye 8 yaşında başlayan Aysu, tarihi bir başarıya imza attı.



    YÜZÜCÜLERİN EVEREST'İNİ AŞTI
    Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, pandemide evinin terasındaki özel havuzda antrenman yaptı.



        Baba Mustafa Türkoğlu, 16 saat boyunca kızı Aysu'yu tekneyle takip etti. Sık sık moral verdi.



        Manş Denizi, İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayırıyor. Yüzücüler arasında Everest olarak adlandırılıyor. Kuş uçuşu 35 kilometre olsa da gelgitten dolayı uzunluğu 42 kilometreye kadar çıkıyor. Sporcuya, bir gözlem teknesi eşlik ediyor. Aynı zamanda sporcuya besin desteği veriliyor. Yüzücünün tekneye dokunmasına izin verilmiyor.



        Genç sporcu, dönüş yolunda babası Mustafa Türkoğlu'nun dizinde uyudu.

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