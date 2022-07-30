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Önce 40 derece sıcaklık sonra fırtına ve yağış! Iğdır’da çatılar uçtu

Son dakika haberleri... Iğdırda aynı gün içinde yaz ve kış bir arada yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır'da aniden bastıran yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Daha sonra etkili olan rüzgar sebebiyle çatılar uçtu.

30.07.2022 21:20 - Son Güncelleme: 30.07.2022 21:22
Önce 40 derece sıcaklık sonra fırtına ve yağış! Iğdır’da çatılar uçtu

Iğdırda aynı gün içinde yaz ve kış bir arada yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır'da aniden bastıran yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

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Önce 40 derece sıcaklık sonra fırtına ve yağış! Iğdır’da çatılar uçtu

Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır'da aniden bastıran yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Iğdır'da hava sıcaklığı geçen hafta 39,7 dereceyi bulmuştu. Yoğun sıcaklıkların etkili olduğu kentte bugün akşama doğru etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Önce 40 derece sıcaklık sonra fırtına ve yağış! Iğdır’da çatılar uçtu

Ağrı Doğubayazıt'tan Iğdır'a hareket halinde olan sürücüler Suveren mevkisinde dolu yağmuruna yakalandı. Sileceklerin bile zorlandığı yağış sonucu sürücüler araçlarını bekletmek zorunda kaldı.

Önce 40 derece sıcaklık sonra fırtına ve yağış! Iğdır’da çatılar uçtu

Zor anlar yaşayan sürücüler yağışın hafiflemesi sonrası yollarına devam etti. Yağan yağmur sonrası küçük sel suları oluşurken yağmur bulutları görenleri hayrette bıraktı.

Önce 40 derece sıcaklık sonra fırtına ve yağış! Iğdır’da çatılar uçtu

FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına başta yapılar olmak üzere araçlara da zarar verdi.

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