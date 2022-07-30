Önce 40 derece sıcaklık sonra fırtına ve yağış! Iğdır’da çatılar uçtu
Son dakika haberleri... Iğdırda aynı gün içinde yaz ve kış bir arada yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır'da aniden bastıran yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Daha sonra etkili olan rüzgar sebebiyle çatılar uçtu.
30.07.2022 21:20 - Son Güncelleme: 30.07.2022 21:22
Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır'da aniden bastıran yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.
Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Iğdır'da hava sıcaklığı geçen hafta 39,7 dereceyi bulmuştu. Yoğun sıcaklıkların etkili olduğu kentte bugün akşama doğru etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağrı Doğubayazıt'tan Iğdır'a hareket halinde olan sürücüler Suveren mevkisinde dolu yağmuruna yakalandı. Sileceklerin bile zorlandığı yağış sonucu sürücüler araçlarını bekletmek zorunda kaldı.
FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
Akşam saatlerinde etkili olan fırtına başta yapılar olmak üzere araçlara da zarar verdi.