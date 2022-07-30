Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu! Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.
ANTRENÖRÜ VE BABASI BOTLA TAKİP ETTİ
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Türkoğlu'nun Manş geçişi dün Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı. Bodrumlu yüzücüyü antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu botla takip etti.
16 BUÇUK SAAT SÜRDÜ
Çok yönlü akıntılar ve dalgalarla mücadele eden genç yüzücü, Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.
BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi yüzerek geçen en genç Türk yüzücü unvanını alan Aysu Türkoğlu'nu kutladı.