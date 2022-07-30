Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu! Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

ZORLU SÜRECİ ANLATTI

Türkoğlu yaşadığı zorlu süreci anlatırken, "Suya girdiğim andan itibaren dalgayla boğuştum. Metcezrin yan etkilerini gördük. Bitişe doğru tam karşımda deniz feneri gördüm. Tam oradan çıkacaktım ki akıntı beni sürükledi. Son 300-500 metre kala deniz fenerini kaçırdım. Sonra 3 saat daha yüzmem gerekti. Son gücümü kullandım. 'Kara nerede.' diyorum, tekneden ışık tuttular kayaya. Ayağıma bir şey çarptı, elimle dokundum kum. O an koşamadım bile. Yürüyerek çıktım. 'Çok şükür bitti.' dedim. Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum. Karaya ayak basınca çok mutlu oldum. 16 saat boyunca o an için yüzdüm." diye konuştu.