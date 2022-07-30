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    • Spor
    • 30.07.2022 17:29
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    • 30.07.2022 17:50
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    Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu! Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, inanılması zor bir başarıya imza attı. İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türkoğlu, göğsümüzü kabarttı ve Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yaptığı paylaşımla genç yüzücüyü tebrik etti. İşte detaylar...

    AA
    Manş denizini yüzerek geçti! Genç Türk’ten dev başarı

    Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

    ANTRENÖRÜ VE BABASI BOTLA TAKİP ETTİ

    Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Türkoğlu'nun Manş geçişi dün Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı. Bodrumlu yüzücüyü antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu botla takip etti.

    16 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

    Çok yönlü akıntılar ve dalgalarla mücadele eden genç yüzücü, Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.

    BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi yüzerek geçen en genç Türk yüzücü unvanını alan Aysu Türkoğlu'nu kutladı.

        Bakan Kasapoğlu, sosyal medyasından yayımladığı mesajda, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçen Aysu'yu tebrik ederek, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu! Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

        ZORLU SÜRECİ ANLATTI

        Türkoğlu yaşadığı zorlu süreci anlatırken, "Suya girdiğim andan itibaren dalgayla boğuştum. Metcezrin yan etkilerini gördük. Bitişe doğru tam karşımda deniz feneri gördüm. Tam oradan çıkacaktım ki akıntı beni sürükledi. Son 300-500 metre kala deniz fenerini kaçırdım. Sonra 3 saat daha yüzmem gerekti. Son gücümü kullandım. 'Kara nerede.' diyorum, tekneden ışık tuttular kayaya. Ayağıma bir şey çarptı, elimle dokundum kum. O an koşamadım bile. Yürüyerek çıktım. 'Çok şükür bitti.' dedim. Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum. Karaya ayak basınca çok mutlu oldum. 16 saat boyunca o an için yüzdüm." diye konuştu.

        DENİZDE BESLENDİ

        Türkoğlu, "İlk başta 45 dakikada bir, bir şeyler veriyorlar. Daha sonra yarım saate bir bana ipe bağlı bir şekilde, tekneye dokunmam yasak, protein tozu gibi şeyler veriyorlar. Midem bulanırsa diye teknede bulundurduğum bisküvi de var. Sırasıyla bunları da aldım. Dalgadan dolayı 12 saati bulacağını düşünüyordum ama 16 saat çok sürpriz oldu. 50-55 kilometre daha fazla yüzmüş olabilirim." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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        Haberler Spor Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu! Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
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