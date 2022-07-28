Üs düzey başarı

RUSYA-UKRAYNA Savaşı, dünyanın dengelerini değiştirdi. Beş aydır devam eden çatışmalarda, binlerce kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Ukrayna limanlarını ele geçirmesiyle milyonlarca ton tahıl AB ülkelerine gidemedi. Gıda fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Türkiye ise krizin çözümünde kilit rol üstlendi. Başkan Erdoğan, tarafları İstanbul'da bir araya getirdi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması Dolmabahçe'de gerçekleşti. Dün de sevkiyatın adım adım takip edileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi içerisinde hizmete girdi.
5'ER TEMSILCI BULUNACAK...
Açılışa katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli mesajlar verdi. "Merkez, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır. Bu merkez, ticari gemilerin kaydını ve takibini yapacak, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak yürütecektir. Mayın temizleme ihtiyacı olursa taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacak. Ukrayna limanlarından çıkacak ilk tahıl yüklü gemilerin hazırlık ve planlamasına devam edilmektedir" dedi.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
TAHIL sevkiyatı için İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapılırken Ukrayna'da da hazırlıklar başladı. Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında, tahıl ihracatına yönelik çalışmalar yapıldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Rusya limanların altyapısını bombalamaya devam ederse B planına geçeceğiz. Yani Tuna limanlarını kullanacağız, demiryollarını kullanacağız ve mümkün olduğunca fazla tahıl sevkiyatı yapacağız" açıklamayı yaptı.
İstanbul'daki tahıl üssünde tüm hazırlıklar tamamlandı. Ukrayna'dan yola çıkacak gemilerin takibinin canlı izleneceği sistem de hazırlandı.
BASINDAN BÜYÜK ILGI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenini 200 civarında yerli ve yabancı basın mensubu takip etti.