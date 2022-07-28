Üs düzey başarı





HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

TAHIL sevkiyatı için İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapılırken Ukrayna'da da hazırlıklar başladı. Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında, tahıl ihracatına yönelik çalışmalar yapıldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Rusya limanların altyapısını bombalamaya devam ederse B planına geçeceğiz. Yani Tuna limanlarını kullanacağız, demiryollarını kullanacağız ve mümkün olduğunca fazla tahıl sevkiyatı yapacağız" açıklamayı yaptı.



İstanbul'daki tahıl üssünde tüm hazırlıklar tamamlandı. Ukrayna'dan yola çıkacak gemilerin takibinin canlı izleneceği sistem de hazırlandı.



BASINDAN BÜYÜK ILGI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenini 200 civarında yerli ve yabancı basın mensubu takip etti.