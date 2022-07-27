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    • Yaşam
    • 27.07.2022 23:31
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    • 27.07.2022 23:35
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    Sigara içme diye uyaran babasını öldürdü

    Konya'da 16 yaşındaki genç kendisini sigara içmemesi konusunda uyaran babasını çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Sigara tartışmasında kan döküldü

    Konya'da 16 yaşındaki A.E.B., sigara içme meselesi nedeniyle tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü.

    3 EL ATEŞ AÇTI
    Saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüştem Şirvani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda, 35 yaşındaki Ahmet Bıyıklı oğlu 16 yaşındaki A.E.B.'nin yanına giderek sigara içememesi konusunda uyarıda bulundu.

    Babası ile tartışmaya başlayan A.E.B., yanında bulunan tabanca ile babasına 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan evdeki anne ve kardeşleri ile komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALI KURTARILAMADI
    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda ağır yaralanan Ahmet Bıyıklı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba Ahmet Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    GÖZALTINA ALINDI
    Olayın şüphelisi A.E.B. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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