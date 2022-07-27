Sigara içme diye uyaran babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki A.E.B., sigara içme meselesi nedeniyle tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü.
3 EL ATEŞ AÇTI
Saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüştem Şirvani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda, 35 yaşındaki Ahmet Bıyıklı oğlu 16 yaşındaki A.E.B.'nin yanına giderek sigara içememesi konusunda uyarıda bulundu.
Babası ile tartışmaya başlayan A.E.B., yanında bulunan tabanca ile babasına 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan evdeki anne ve kardeşleri ile komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda ağır yaralanan Ahmet Bıyıklı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba Ahmet Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.