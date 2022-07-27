Sigara içme diye uyaran babasını öldürdü

Babası ile tartışmaya başlayan A.E.B., yanında bulunan tabanca ile babasına 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan evdeki anne ve kardeşleri ile komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda ağır yaralanan Ahmet Bıyıklı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba Ahmet Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.