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    • Yaşam
    • 27.07.2022 21:18
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    • 27.07.2022 21:20
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    Bıçaklı sopalı akraba kavgası: 3 kişi yaralandı

    Karaman'da kuzen iki gurup arasında aralarındaki husumet nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

    Bıçaklı sopalı akraba kavgası: 3 kişi yaralandı

    Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Serkan D., Burhan D. ve Perihan D., Üzeyir D.'nin işlettiği çiğköfte dükkanına gitti. Burada aralarındaki husumet nedeniyle tartışma başladı.

    Tartışmaya Üzeyir D.'nin yanındaki Erdem D. ve Esra D. de katıldı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Erdem D., bıçakla, Üzeyir D. ve Esra D. ise aldıkları sopa darbesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 3 kişi, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Olay yerinden kaçan Serkan D., Burhan D. ve Perihan D. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.
    Soruşturma sürüyor.

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