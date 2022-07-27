TAKVİM 19 numaralı çöp evden kurtarılan C.M.A'nın hayatıyla ilgili detaylara ulaşdı! Babası yaşadığını bilmiyor





ŞİKAYETÇİ OLACAK

Dün de avukatlarıyla birlikte soluğu Antalya Adliyesi'nde aldı. "C.M.A'nın annesi olarak bana verilmesi gerekir. Bunun için hukuki savaş vereceğim" ifadesini kullandı. Avukat Dilek Sezgin ise "Anne savcılığa karakolları hep yazılı olarak başvurdu. Cevap alamadı. İhmali olan kamu görevlilerinden şikayetçi olacağız" açıklaması yaptı. Öte yandan A. kardeşlerin yeğeni S.K., talihsiz çocukla ilgili şoke eden detay paylaştı. Şu ifadeleri kullandı: Y.A C.MÇA'yi dünyaya getirdi ama babasına doğumda öldüğünü söyledi. Babasının çocuktan hiç haberi olmadı.