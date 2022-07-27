TAKVİM 19 numaralı çöp evden kurtarılan C.M.A'nın hayatıyla ilgili detaylara ulaşdı! Babası yaşadığını bilmiyor

Bursa Nilüfer'deki bir sitenin 19 numaralı dairesinden dram çıktı. Ekipler, boşaltmaya gittikleri evde çöplerin arasında uyuyan bir çocuğa rastladı! 9 yaşındaki C.M.A'nın 1 yıldır teyzesi K.A tarafından alıkonduğu ortaya çıktı. 17 kiloya kadar düşen, saçları ve tırnakları uzayan C.M.A, devlet korumasına alındı.
ANNESI BİLİYORDU!
Tutuklanan teyze K.A, "Ablam Y.A şizofrendi. Çocuğu satmaya çalıştı. Engel olduk. Beni 1 yaşından beri annesi olarak biliyordu. Gerçeği öğrenince küstü. Yemek yememeye başladı" savunması yaptı. Anne Y.A ise kardeşini suçladı. "Eşimden şiddet gördüm. Oğlumu 19 aylıkken anneme bıraktım. Annem 3 yıl önce ölünce kardeşim oğlumu kaçırdı" ifadesini kullandı.
ŞİKAYETÇİ OLACAK
Dün de avukatlarıyla birlikte soluğu Antalya Adliyesi'nde aldı. "C.M.A'nın annesi olarak bana verilmesi gerekir. Bunun için hukuki savaş vereceğim" ifadesini kullandı. Avukat Dilek Sezgin ise "Anne savcılığa karakolları hep yazılı olarak başvurdu. Cevap alamadı. İhmali olan kamu görevlilerinden şikayetçi olacağız" açıklaması yaptı. Öte yandan A. kardeşlerin yeğeni S.K., talihsiz çocukla ilgili şoke eden detay paylaştı. Şu ifadeleri kullandı: Y.A C.MÇA'yi dünyaya getirdi ama babasına doğumda öldüğünü söyledi. Babasının çocuktan hiç haberi olmadı.