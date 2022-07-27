Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    TAKVİM 19 numaralı çöp evden kurtarılan C.M.A'nın hayatıyla ilgili detaylara ulaşdı! Babası yaşadığını bilmiyor

    C.M.A 19 numaralı çöp evden kurtarıldı. Devlet korumasına alındı. Tedavisine başlandı. Dün, belki de hayatında ilk kez rahat bir uykuya daldı. “Kuş gibiyim” diyerek mutluluğunu anlattı. TAKVİM ise hayatıyla ilgili yeni bir detaya ulaştı. Yaşadığından babasının haberinin olmadığı ortaya çıktı.

    Her satırı dram

    Bursa Nilüfer'deki bir sitenin 19 numaralı dairesinden dram çıktı. Ekipler, boşaltmaya gittikleri evde çöplerin arasında uyuyan bir çocuğa rastladı! 9 yaşındaki C.M.A'nın 1 yıldır teyzesi K.A tarafından alıkonduğu ortaya çıktı. 17 kiloya kadar düşen, saçları ve tırnakları uzayan C.M.A, devlet korumasına alındı.



    ANNESI BİLİYORDU!
    Tutuklanan teyze K.A, "Ablam Y.A şizofrendi. Çocuğu satmaya çalıştı. Engel olduk. Beni 1 yaşından beri annesi olarak biliyordu. Gerçeği öğrenince küstü. Yemek yememeye başladı" savunması yaptı. Anne Y.A ise kardeşini suçladı. "Eşimden şiddet gördüm. Oğlumu 19 aylıkken anneme bıraktım. Annem 3 yıl önce ölünce kardeşim oğlumu kaçırdı" ifadesini kullandı.



    ŞİKAYETÇİ OLACAK
    Dün de avukatlarıyla birlikte soluğu Antalya Adliyesi'nde aldı. "C.M.A'nın annesi olarak bana verilmesi gerekir. Bunun için hukuki savaş vereceğim" ifadesini kullandı. Avukat Dilek Sezgin ise "Anne savcılığa karakolları hep yazılı olarak başvurdu. Cevap alamadı. İhmali olan kamu görevlilerinden şikayetçi olacağız" açıklaması yaptı. Öte yandan A. kardeşlerin yeğeni S.K., talihsiz çocukla ilgili şoke eden detay paylaştı. Şu ifadeleri kullandı: Y.A C.MÇA'yi dünyaya getirdi ama babasına doğumda öldüğünü söyledi. Babasının çocuktan hiç haberi olmadı.



        TÜRKİYE'NİN KINALI KUZUSU
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, C.M.A'yi 'kınalı kuzum' diye sevdi. "Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı, onları düzelttik. Kalp hızında sıkıntıları var. Takip ediyoruz. Psikiyatrik tedavisi sürüyor. İştahı yerinde, daha fazla yemek istiyormuş" dedi. Hastanede 500 kalorilik bir beslenme programına alınan C.M tedavisinin ardından okula başlayacak.



        ÇOCUK İÇİN KAVGA ETTİLER
        TAKVİM, iki kardeşin hayat hikayesine de ulaştı. Buna göre K.A ve Y.A, polis bir baba ile ev hanımı bir annenin iki kızıydı. Baba İ.A, emekli olduktan sonra aile Şile İmrenli Köyü'ne taşındı. İ.A, 20 yıl önce ölünce aile Bursa'da yaşamaya başladı. İmrenli Köyü Muhtarı Mustafa Kandemir, "İki kardeş çocuk için birbirleriyle sürekli tartışıyorlardı" ifadesini kullandı. Muhtar Mustafa Kandemir, A. kardeşleri en son annelerinin cenazesinde gördüğünü söyledi. A. kardeşler senelerce Şile'deki bu evde yaşamış.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı kaldırılacak
        Haberler Yaşam TAKVİM 19 numaralı çöp evden kurtarılan C.M.A'nın hayatıyla ilgili detaylara ulaşdı! Babası yaşadığını bilmiyor
            SON DAKİKA