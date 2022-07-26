Türkiye Bursa’daki çöp evi konuşuyor! İşte Cem Muhammed’in 1 yıldır alıkonulduğu 19 numaralı o ev!

EVİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK

Görgü tanıklarından emlakçı Banu Aşık: "Bu ev 2 yıl önce kiraya verildi. Öğretmen olduğunu söylemiş. Ancak 13 ay kirasını ödemeyince tahliye davası açıldı. Tahliye gününe kadar kimse bu evin Çöp Ev olduğunu bilmiyordu. Tahliye gününde evi görünce şoke olduk. O gün anne ve kızı evden çıkarken üstleri başları tertemizdi. Bu insanlar bu evde yaşamıyor gibiydi."

EN SON SEKİZ AY ÖNCE GÖRMÜŞTÜK

Karşı dairede oturan Yiğit Kanat, "O dairede olan kızın da psikolojisi bozuktu. Anne-kız sürekli kavga ediyordu. En son 8 ay önce o çocuğu gördük. O zaman çok durgundu, konuşmuyordu. Kilosu yerindeydi. Çocuğu bir daha görmeyince babasıyla birlikte yaşadığını düşündük. Ama çocuğun zorla o evde tutulduğunu bilmiyorduk. O dairenin önünden geçerken kokulardan dolayı nefes almıyorduk" dedi. Bir komşu da "Gece 2-3 gibi kız ve annenin tartışmalarını, kavgalarını duyuyorduk. Ama evimiz bitişik olmasına rağmen hiç çocuk sesi duymadık. Biz o evde bir çocuğun olduğunu bile bilmiyorduk" diye konuştu.