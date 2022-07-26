Türkiye Bursa'daki çöp evi konuşuyor! İşte Cem Muhammed'in 1 yıldır alıkonulduğu 19 numaralı o ev!
Bir yıldır alıkonulan, saçları, tırnakları uzamış, 17 kiloya kadar düşmüş, kir pas içerisinde bir çocuk. Henüz 9 yaşındaki Cem Muhammed... Türkiye, Bursa'daki çöp evde minik bir çocuğun bulunmasıyla şok yaşadı. Milyonlarca kişi neler olduğunu öğrenmek için araştırmalar yaptı. Teyzesi tarafından alıkonulan Cem Muhammed'in 1 yıldır nerede olduğunu kimse merak etmedi mi? Annesi ifadelerine göre kayıp başvurusunda bulunmuş ancak kız kardeşine gidip hiç sormamıştı. Cem Muhammed'in bulunduğu 19 numaralı korku evinde kokudan maskeyle bile durulamıyor. Elektrik ve suyu 7 ay önce kesilmiş, duvarda posterler ve Korece yazılar var.
Burası Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Sakarya Mahallesi'nde bir apartmanda bulunan 19 numaralı daire. 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar tarafından kiralandı. Kızıyla beraber daireye yerleşen Kamuran Pınar Acar 13 ay boyunca kirasını ödemedi. Mal sahipleri de avukat Batuhan Arısoy aracılığıyla tahliye davası açtı. Tahliye kararında evin boşaltılması için son gün geçen hafta perşembe günü belirlendi.
Polis ekipleri, tahliye işlemleri için eve geldi. 2 oda 1 salon dairenin çöp eve döndüğü ortaya çıktı. Cuma günü evdeki çöpü almaya gelen zabıta ekipleri ile bir emlak firmasının çalışanları ise, kilitli kapıyı kırarak girdikleri bir odada, çöp yığınları arasındaki çekyatta cenin pozisyonundayatan yarı baygın bir çocuk buldu.
KAPALI ODADA BİR ŞEY HİSSETTİK VE GERİ DÖNDÜK
Cem Muhammet bulunduğunda emlakçı Seda Balcı da kâbus evindeydi: "Perşembe günü avukat ve polisler evin kilidini değiştirdi. O sırada evin çöple dolu olduğunu görünce çok şaşırdık. Kilit değiştirildikten sonra camlarını açıp, çıktık. Cuma günü tahliye işlemleri sırasında bir odanın kilitli olduğunu fark ettik. Daha sonra ofise döndüğümüzde, 'Acaba o kapının arkasında ne var?" diye konuştuk. Hani bir şeyi hissedersiniz ya işte biz de kapalı olan odayla ilgili bir şey hissettik ve o kapıyı açmaya karar verdik. Saat 7.00 gibi zabıta ekipleri geldi. Beraber eve girdik. Zabıtadan kilitli odanın kapısının açılmasını istedim. Kapı açılınca içi çöp dolu olan odada, yatağın üzerinde cenin pozisyonunda yatan bir çocuk gördük. Çocuğun tırnakları uzamıştı, kolları incecikti. Tepki vermediği için önce ölü olduğunu zannettik. Daha sonra bilincinin açık olduğunu fark ettik ve 112'yi aradık. 112 ekipleri bize, 'Çocuğun uyumasına sakın izin vermeyin' dedi. Konuşmuyordu. Benim de bir oğlum olduğu için bildiğim bütün çocuk şarkılarını söyledim. Şarkı söyleyince bizimle konuşmaya başladı."
EVİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK
Görgü tanıklarından emlakçı Banu Aşık: "Bu ev 2 yıl önce kiraya verildi. Öğretmen olduğunu söylemiş. Ancak 13 ay kirasını ödemeyince tahliye davası açıldı. Tahliye gününe kadar kimse bu evin Çöp Ev olduğunu bilmiyordu. Tahliye gününde evi görünce şoke olduk. O gün anne ve kızı evden çıkarken üstleri başları tertemizdi. Bu insanlar bu evde yaşamıyor gibiydi."
EN SON SEKİZ AY ÖNCE GÖRMÜŞTÜK
Karşı dairede oturan Yiğit Kanat, "O dairede olan kızın da psikolojisi bozuktu. Anne-kız sürekli kavga ediyordu. En son 8 ay önce o çocuğu gördük. O zaman çok durgundu, konuşmuyordu. Kilosu yerindeydi. Çocuğu bir daha görmeyince babasıyla birlikte yaşadığını düşündük. Ama çocuğun zorla o evde tutulduğunu bilmiyorduk. O dairenin önünden geçerken kokulardan dolayı nefes almıyorduk" dedi. Bir komşu da "Gece 2-3 gibi kız ve annenin tartışmalarını, kavgalarını duyuyorduk. Ama evimiz bitişik olmasına rağmen hiç çocuk sesi duymadık. Biz o evde bir çocuğun olduğunu bile bilmiyorduk" diye konuştu.
BAKANLIK: KORUMA ALTINDA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğun korumaya alındığını duyurdu: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çöp evde tutulan 9 yaşındaki çocukla ilgili, bakanlığımız sürece ilk andan itibaren müdahil olmuştur. Çocuğun velayeti eşinden boşanan anne Yasemin A.'ya verilmiş, anne çalışmak üzere Antalya'ya gittiğinde çocuğa anneanne bakmıştır. Anneannenin vefatıyla beraber evde yaşadıkları teyze ile kalan küçükten bir süre sonra haber alamayan anne Yasemin A.'nın 2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir. Teyze Kamuran Pınar A.'nın ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkemece evin tahliyesine karar verilmiş ve hükmün icrası sebebiyle eve girildiğinde çocuk sağlıklı olmayan bir ortamda bulunmuştur. Polis eşliğinde emniyete götürülen küçük çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa İl Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Sağlık tetkikleri için hastaneye götürülmüştür. Hastane sürecinin ardından Bursa'da savcılık kararıyla anneye verilen çocuk, Antalya'da yine savcılık kararıyla anneden alınarak bakanlığımızın kurumlarında koruma altına alınmıştır."