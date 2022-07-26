Bursa’da çöp evde teyzesi tarafından alıkonulmuştu! Anneden Cem Muhammet’e hastanede ilk ziyaret!

EVDEN ÇIKAN DRAM

Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemeler sonucu çöp evde bulunan erkek çocuğunun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. (9) olduğu belirlendi.