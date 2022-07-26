Yargıtay'dan Ümitcan Uygun hakkında flaş karar: İade kararı kanuna aykırı!

Ümitcan Uygun ve Fadime Büşra Güngör, uyuşturucu madde kullanırken çektikleri bir videoyu Tiktok hesapları üzerinden paylaştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılında Fadime Büşra Güngör ve Ümitcan Uygun hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan bir iddianame hazırlayarak, Güngör ve Uygun'un uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri veya bu nitelikte yayın yaptıkları gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açtı.
MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETTİ
Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına özendirme işleminin yayın yoluyla yapılmasının, suçun hareket unsuru olarak düzenlendiğine, dosya kapsamında şüpheli Ümitcan Uygun'un bahse konu uyuşturucu madde kullandıklarına ilişkin videoyu Tiktok hesabından canlı yayın yaparak paylaştığının iddia edildiğine dikkat çekerek, şüpheli Ümitcan Uygun'un cep telefonunun incelenerek rapor düzenlenmesine rağmen, telefonunda bulunan ve bulunması muhtemel Tiktok veya diğer sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaştığına veya canlı yayın yaptığına ilişkin bir inceleme yapılmadığı, yine cep telefonundan bağımsız olarak şüpheli Uygun'a ait Tiktok veya sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaştığına veya canlı yayın yaptığına dair araştırma yapılmadığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi.
İDDİANAMENİN İADESİ KARARI İTİRAZ ÜZERİNE KESİNLEŞTİ
Mahkemenin kararı sonrasında Cumhuriyet Savcısı iddianamenin iadesine itiraz etti. İtirazın ardından dosyayı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, kanun yararına bozma istemine konu iddianamenin iadesi kararının yerinde olduğu gerekçesiyle itirazın reddine kesin olarak karar verdi.