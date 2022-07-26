Yargıtay'dan Ümitcan Uygun hakkında flaş karar: İade kararı kanuna aykırı!

MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETTİ

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına özendirme işleminin yayın yoluyla yapılmasının, suçun hareket unsuru olarak düzenlendiğine, dosya kapsamında şüpheli Ümitcan Uygun'un bahse konu uyuşturucu madde kullandıklarına ilişkin videoyu Tiktok hesabından canlı yayın yaparak paylaştığının iddia edildiğine dikkat çekerek, şüpheli Ümitcan Uygun'un cep telefonunun incelenerek rapor düzenlenmesine rağmen, telefonunda bulunan ve bulunması muhtemel Tiktok veya diğer sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaştığına veya canlı yayın yaptığına ilişkin bir inceleme yapılmadığı, yine cep telefonundan bağımsız olarak şüpheli Uygun'a ait Tiktok veya sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaştığına veya canlı yayın yaptığına dair araştırma yapılmadığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi.