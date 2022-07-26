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    • Yaşam
    • 26.07.2022 12:36
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    • 26.07.2022 13:13
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    Son dakika: Osmaniye'de şoke eden olay! Okul binasında çürümüş erkek cesedi bulundu!

    Osmaniye'de şoke eden bir olay yaşandı. Alibeyli Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun yıkılmak için boşaltılan binasında 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şok olay! Kötü kokular gelince okul binasında bulundu

    Olay, Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, yıkılması için inşaat sürecinde olan Atatürk Ortaokulu'na gelen hizmetli kötü bir koku hissetti.

    Bunun üzerine okulun içerisine giren hizmetli okulun birinci katında bulunan tuvalette çürümüş halde cesetle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından şahsın cesedi olay yerinde hazır bekletilen cenaze nakil aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Osmaniye'de şoke eden olay! Okul binasında çürümüş erkek cesedi bulundu!
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