Esra Hankulu cinayetinde verilen cezaların gerekçesi açıklandı! Ümitcan Uygun hakkında dikkat çeken ifadeler

BEYİN KANAMASI SONUCU ÖLDÜ

Hürriyet'in aktardığına göre kararda, Esra Hankulu'nun baygınlık geçirdikten sonra banyoya götürülüp üzerine su döküldüğü de anlatılarak, "Kendine gelmesi sonucu bir müddet beraber oturdukları, sonrasında saat 03.00-04.00 civarında sanık ve ölen Esra'nın birlikte odaya geçtikleri sonrasında maktülenin beyin kanaması sonucu vefat ettiği" ifade edildi.

"ÖLDÜRME KASTI YOKTU"

Esra Hankulu'nun baygınlık geçirmesinin sonrasında sanık Ümitcan Uygun'un "Furkan" diye bağırarak, yardım istediği belirtilen kararda "Ölenin banyoda ıslatılıp kendine getirilmeye çalışmış olması, hemen arkasında ölenin çay demleyip bir müddet sohbet etmiş olması, bu aşamada ölenin sanığa yönelik olumsuz bir tavrının şikayet ve siteminin bulunmaması, sonra birlikte aynı odaya tekrar gidilmiş olması hep birlikte düşünüldüğünde sanıkta öldürme kastının olmadığı kanaatine varılmıştır. Eylem kastı aşan müessir fiil sonucu ölüm olarak kabul edilmiştir" denildi. Taraflar arasında husumet bulunmadığına da dikkat çekilen kararda "Öldürmeye elverişli bir alet kullanılmamıştır. Ölenin vücudundaki darp ve cebir izleri hafif sayılabilecek niteliktedir. Bu nedenlerle sanıkta öldürme kasıtının bulunmadığı kabul edilmiştir" tespiti de yapıldı.