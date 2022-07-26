'Son kez görüşelim' dedi: Eski sevgilisini öldürüp hastaneye bıraktı

İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş ayrıldığı eski sevgilisi tarafından 3 kurşunla öldürüldü. Polis, Güneş'i öldürdükten sonra onun aracıyla hastaneye bırakıp kaçan şüpheli eski sevgili Koray G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
TOKAT ATARAK AYRILDI
Ümraniye'de kendisine ait kuaför dükkânı olan Elif Güneş iddiaya göre; Koray G. ile 5 yıldır birliktelik yaşıyordu. Elif Güneş, zaman zaman sorunlar yaşadığı ilişkiyi iki ay önce bitirme kararı aldı.
Koray G. bu karara şiddetle karşı çıktı. Koray G, bundan bir hafta önce Elif Güneş'in kuaför salonuna geldi. Salonun önünde aralarında tartışma çıkınca Koray G, Elif Güneş'i tokatlayarak ayrıldı.
'SON BİR KEZ GÖRÜŞELİM'
Önceki gün de Elif Güneş'i telefonla arayarak, 'Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var' dedi. Elif Güneş, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek bu isteği kabul etti.