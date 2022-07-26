'Son kez görüşelim' dedi: Eski sevgilisini öldürüp hastaneye bıraktı

İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş ayrıldığı eski sevgilisi tarafından 3 kurşunla öldürüldü. Polis, Güneş'i öldürdükten sonra onun aracıyla hastaneye bırakıp kaçan şüpheli eski sevgili Koray G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

TOKAT ATARAK AYRILDI

Ümraniye'de kendisine ait kuaför dükkânı olan Elif Güneş iddiaya göre; Koray G. ile 5 yıldır birliktelik yaşıyordu. Elif Güneş, zaman zaman sorunlar yaşadığı ilişkiyi iki ay önce bitirme kararı aldı.