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    • Yaşam
    • 26.07.2022 12:14
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    • 26.07.2022 12:14
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    'Son kez görüşelim' dedi: Eski sevgilisini öldürüp hastaneye bıraktı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Koray G. 'son kez görüşelim' bahanesiyle buluştuğu eski sevgilisi 32 yaşındaki Elif Güneş'i araç içerisinde 3 kurşunla öldürdü. Ağır yaralanan eski sevgilisini hastane önüne bırakan, saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı Güneş yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Eski sevgilisini öldürüp hastaneye bıraktı

    İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş ayrıldığı eski sevgilisi tarafından 3 kurşunla öldürüldü. Polis, Güneş'i öldürdükten sonra onun aracıyla hastaneye bırakıp kaçan şüpheli eski sevgili Koray G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    TOKAT ATARAK AYRILDI
    Ümraniye'de kendisine ait kuaför dükkânı olan Elif Güneş iddiaya göre; Koray G. ile 5 yıldır birliktelik yaşıyordu. Elif Güneş, zaman zaman sorunlar yaşadığı ilişkiyi iki ay önce bitirme kararı aldı.

    Koray G. bu karara şiddetle karşı çıktı. Koray G, bundan bir hafta önce Elif Güneş'in kuaför salonuna geldi. Salonun önünde aralarında tartışma çıkınca Koray G, Elif Güneş'i tokatlayarak ayrıldı.

    'SON BİR KEZ GÖRÜŞELİM'
    Önceki gün de Elif Güneş'i telefonla arayarak, 'Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var' dedi. Elif Güneş, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek bu isteği kabul etti.

        ARKADAŞLARINI DA GETİRDİ
        Elif Güneş, her ihtimale karşı yanında bazı arkadaşlarını da getirmişti. Koray G. buluşma yerine geldiğinde, arkadaşlarına uzaklaşmalarını, yalnız konuşacağını söyledi. Elif Güneş, otomobilinde otururken Koray G. de otomobile bindi.

        HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI
        Otomobilde konuştukları sırada aralarında yeni bir tartışma başladı. Bu sırada silahını çıkartan Koray G, Elif Güneş'in göğsüne doğru 3 el ateş etti. Elif Güneş ağır yaralandı.

        Koray G, Elif Güneş'i hastane önüne bırakarak kaçtı. Elif Güneş hayatını kaybetti. Polisin Koray G'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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