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    Küçük Cem vahşeti yaşadı! 1 yıl boyunca teyzesi Kamuran Acar tarafından çöp dolu eve kapatıldı

    Cem Muhammet Acar, küçücük yaşında vahşeti yaşadı. 1 yıl boyunca teyzesi Kamuran Acar tarafından çöp dolu eve kapatıldı! Şans eseri kurtarıldı. Devlet korumasına alındı. Sorumsuz kadının ifadesi ise şok etkisi yarattı: Beni annesi sanıyordu. Gerçeği öğrenince yemek yemedi. 4 ayda bu hale geldi!

    Yeşil’Cem’ filmi!

    Türkiye, Bursa'dan gelen haberle sarsıldı. Ev sahibi, ödemeyi yapmayan kiracısına dava açtı. Evi boşaltmaya giden ekipler, kapının ardında bir insanlık dramıyla karşılaştı. Çöplerle dolu dairede bulunan küçük çocuğun hali yürekleri dağladı. 9 yaşındaki Cem Muhammet Acar'ın 1 yıldır teyzesi Kamuran Acar tarafından alıkonduğu ortaya çıktı. Pazar günü Antalya'da annesine teslim edilen Cem Muhammet Acar, tekrar devlet korumasına alındı. Anne Yasemin Acar'ın da evinden tonlarca çöp çıktı.



    KARDEŞİM KAÇIRDI
    Kardeşini suçlayan Acar, "Eşimden şiddet gördüm. Cem 19 aylıkken boşandık. Çocuğumu anneme teslim ettim. 3 yıl önce annem ölünce Kamuran çocuğumu kaçırdı. Aradım. Ancak kendisine ulaşamadım" ifadesini kullandı.



    SATMAYA ÇALIŞTI
    Kamuran Acar ise şu savunmayı yaptı: Kardeşim oğlunu bebekken satmaya çalıştı. Engel olduk. Oğlunu görmek istemiyordu. Cem, beni annesi olarak biliyordu. Teyzesi olduğumu öğrenince, benimle konuşmadı, verdiğim yemekleri yemez oldu. Son 4 ayda bu hale geldi. Kendisine kesinlikle kötü muamelede bulunmadım. Kaçmasın diye kilitledim.



        Devlet korumasına alınan Cem Muhammet Acar, dün sağlık kontrolüne alındı. Akdeniz Üniversitesi'nde bakıma alındı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, şu açıklamayı yaptı: Tedavi altında. Protein ve kalori desteği olacak. Sıvı açığı var. Telafi edeceğiz. Çorba içip, taze fasulye , yoğurt yemiş. 17 kilo 138 santim. Zaten devletimiz ona sahip çıkacak. İnşallah kısa zamanda topluma kazandıracağız.



        KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklama yaptı. Yasemin Acar'ın 2020'de oğlu için kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı. Kamuran Pınar Acar, tutuklandı. 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep'i de eşinden kaçırdığı anlaşıldı. Talihsiz çocuk da koruma altına alındı.



        ÇİKOLATA İSTEDİ
        Saçları ve tırnakları kesilen Muhammed, annesinden ilk olarak kuruyemiş ve çikolata istedi...

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        Haberler Yaşam Küçük Cem vahşeti yaşadı! 1 yıl boyunca teyzesi Kamuran Acar tarafından çöp dolu eve kapatıldı
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