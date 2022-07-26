Küçük Cem vahşeti yaşadı! 1 yıl boyunca teyzesi Kamuran Acar tarafından çöp dolu eve kapatıldı

Türkiye, Bursa'dan gelen haberle sarsıldı. Ev sahibi, ödemeyi yapmayan kiracısına dava açtı. Evi boşaltmaya giden ekipler, kapının ardında bir insanlık dramıyla karşılaştı. Çöplerle dolu dairede bulunan küçük çocuğun hali yürekleri dağladı. 9 yaşındaki Cem Muhammet Acar'ın 1 yıldır teyzesi Kamuran Acar tarafından alıkonduğu ortaya çıktı. Pazar günü Antalya'da annesine teslim edilen Cem Muhammet Acar, tekrar devlet korumasına alındı. Anne Yasemin Acar'ın da evinden tonlarca çöp çıktı.
SATMAYA ÇALIŞTI
Kamuran Acar ise şu savunmayı yaptı: Kardeşim oğlunu bebekken satmaya çalıştı. Engel olduk. Oğlunu görmek istemiyordu. Cem, beni annesi olarak biliyordu. Teyzesi olduğumu öğrenince, benimle konuşmadı, verdiğim yemekleri yemez oldu. Son 4 ayda bu hale geldi. Kendisine kesinlikle kötü muamelede bulunmadım. Kaçmasın diye kilitledim.