Küçük Cem vahşeti yaşadı! 1 yıl boyunca teyzesi Kamuran Acar tarafından çöp dolu eve kapatıldı





SATMAYA ÇALIŞTI

Kamuran Acar ise şu savunmayı yaptı: Kardeşim oğlunu bebekken satmaya çalıştı. Engel olduk. Oğlunu görmek istemiyordu. Cem, beni annesi olarak biliyordu. Teyzesi olduğumu öğrenince, benimle konuşmadı, verdiğim yemekleri yemez oldu. Son 4 ayda bu hale geldi. Kendisine kesinlikle kötü muamelede bulunmadım. Kaçmasın diye kilitledim.