Bursa'dan Antalya'ya uzanan çöp ev skandalı! İşte Cem Muhammed'in annesi Yasemin A... "Kardeşim oğlumu kaçırdı"
Bursa'daki çöp ev skandalı iki gündür Türkiye'nin gündemine oturmuş vaziyette. Teyzesinin evinde kilitli halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed koruma altına alındı. Talihsiz çocuğun annesi Yasemin A.'nın da kaldığı evin pislik içinde olduğu ortaya çıktı. Söz konusu dairenin bulunduğu sitenin yöneticisi olan Arzu Ağlamaz Toker, "Evin içi çöp dolu. Site görevlilerimizce görüntüledik. Anne buna tepki gösterdi" ifadelerini kullandı. Komşu Osman Ergül ise anne Yasemin A.'nın şizofren olduğu iddiasını ortaya attı. Öte yandan Cem Muhammed'in annesi Yasemin A., "Oğlumu kardeşim kaçırdı" dedi.
Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammed A, (9) Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A'ya (48) teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.
TARTIŞMA ÇIKTI: ANNESİ CEM MUHAMMED'İ VERMEK İSTEMEDİ
Yasemin A.'nın oturduğu Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Gaye Sitesi 71 Blok'ta oturan eve gelen ekipler anneye, "Cem Muhammed'in devlet tarafından alınacağını belirttiler. Anne ilk etapta oğlunu vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından polisler Cem Muhammed'i alarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.
ANNESİNİN EVİ DE BETER HALDE: KOKUDAN GİRİLEMEDİ
Site yönetici Arzu Ağlamaz Toker, anne Yasemin A.'nın 2008 yılından bu yana kiracıları olduğunu söyledi.
Fotoğrafta: Cem Muhammed'in Antalya'daki annesi Yasemin A.
Halk Eğitimde ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen Yasemin A.'nın da evde çöp biriktirip kedi ve köpek beslediği de ortaya çıktı.
Yönetici Arzu Ağlamaz Toker çocuğun kesinlikle anneye teslim edilmemesi gerektiğini söyledi.
"ŞİZOFREN"
Evin içine site görevlilerinin giremediğini de belirten yönetici Toker, "Evin içi çöp dolu. Site görevlilerimizce görüntüledik. Anne buna tepki gösterdi" diye konuştu.
Komşu Osman Ergül ise anne Yasemin A.'nın şizofren olduğunu söylemesi dikkat çekti.