Bursa'dan Antalya'ya uzanan çöp ev skandalı! İşte Cem Muhammed'in annesi Yasemin A... "Kardeşim oğlumu kaçırdı"

"ŞİZOFREN"

Evin içine site görevlilerinin giremediğini de belirten yönetici Toker, "Evin içi çöp dolu. Site görevlilerimizce görüntüledik. Anne buna tepki gösterdi" diye konuştu.



Komşu Osman Ergül ise anne Yasemin A.'nın şizofren olduğunu söylemesi dikkat çekti.



