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    • Yaşam
    • 25.07.2022 17:27
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    • 25.07.2022 17:27
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    Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

    Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

    Sürücününü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrile otomobil 2 kişiye mezar oldu.

    ŞARAMPOLE YUVARLANDI
    Öğle saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolu Dutluca Mahallesi mevkiinde, Halil T. idaresindeki 16 BCG 69 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Kaza yapan otomobilin sürücüsü Halil T. ve ön koltukta yolcu olan Zuhal T. yaralanırken, arka koltukta yolcu olan Ruhan Ataman ve Fatma Türkan Ataman'ın hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR
    Kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücü Halil T. ve Zuhal T., 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
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