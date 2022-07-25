Bursa'da korkunç olay! Mahkeme kararıyla tahliye edilen çöp dolmuş evde teyzesi tarafından alıkoyulan küçük çocuk bulundu





KORUMA ALTINA ALINDI

Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. 1 yıldır odada kilitli tutulduğunu, süre zarfında çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu belirlendi. C.M.A'nın Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu tespit edildi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde bir odada kilit altında tuttuğu ortaya çıktı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. ve kızı E.Z.A. (15) gözaltına alındı. Vicdansız teyzenin çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan iki adet ve basit yaralama suçundan arandığı belirlendi.