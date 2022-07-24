Bursa'da çöp ev içinde 1 yıldır yeğenini alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan tutuklandı
Bursa'da tahliyesine karar verilen çöp evde akıllara durgunluk veren gerçek ortaya çıkmıştı. Evin temizlenmesi için olay yerine gelen ekipler 9 yaşında küçük bir çocuk bulmuştu. Teyzesi tarafından alıkonulduğu öğrenilen küçük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.1 yıldır yeğenini çöp evde alıkoyan Kamuran Pınar A. ise çocuğa eziyet suuçundan gözaltına alındı.
24.07.2022 22:46 - Son Güncelleme: 24.07.2022 22:47
Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdiklerinde gözlerine inanamadı.
TUVALETİNİ DAHİ ODAYA YAPIYORDU
Geçtiğimiz Cuma günü Kamuran Pınar A.'nın yaşadığı çöp evin tamamının temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi.