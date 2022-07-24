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Bursa'da çöp ev içinde 1 yıldır yeğenini alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan tutuklandı

Bursa'da tahliyesine karar verilen çöp evde akıllara durgunluk veren gerçek ortaya çıkmıştı. Evin temizlenmesi için olay yerine gelen ekipler 9 yaşında küçük bir çocuk bulmuştu. Teyzesi tarafından alıkonulduğu öğrenilen küçük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.1 yıldır yeğenini çöp evde alıkoyan Kamuran Pınar A. ise çocuğa eziyet suuçundan gözaltına alındı.

24.07.2022 22:46 - Son Güncelleme: 24.07.2022 22:47
Bursa’da çöp ev içinde 1 yıldır yeğenini alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan tutuklandı

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı.

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Bursa’da çöp ev içinde 1 yıldır yeğenini alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan tutuklandı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa’da çöp ev içinde 1 yıldır yeğenini alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdiklerinde gözlerine inanamadı.

Bursa’da çöp ev içinde 1 yıldır yeğenini alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan tutuklandı

Kapının açılmasının ardından ekipler içeride 2 kamyondan fazla çöple karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise 'Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm' yazıldığı görüldü.

Bursa’da çöp ev içinde 1 yıldır yeğenini alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan tutuklandı

TUVALETİNİ DAHİ ODAYA YAPIYORDU
Geçtiğimiz Cuma günü Kamuran Pınar A.'nın yaşadığı çöp evin tamamının temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi.

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