Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.07.2022 06:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2022 06:19
    ABONE OL

    Bir zehirlenme vakası da Kırıkkale’de: Aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi

    Son dakika haberi! Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bir zehirlenme vakası da Kırıkkale’de!

    Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

    Karakeçili ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16) şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karakeçili ilçe Devlet hastanelerine başvurdu.

    Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine başvuran 7 kişi daha sonra il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

    İlk belirlemelere göre içtikleri sudan zehirlendikleri düşünülen 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaz spor okullarıyla renkli tatil
    Haberler Yaşam Bir zehirlenme vakası da Kırıkkale’de: Aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi içtikleri sudan zehirlendi
        SON DAKİKA