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    • Yaşam
    • 25.07.2022 00:03
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    • 25.07.2022 15:11
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    Kütahya'da orman yangını kontrol altında!

    Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya’nın Emet ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınının bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındığını açıkladı. Yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kütahya’da orman yangını

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya'nın Emet ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınının bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındığını açıkladı. Yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı. Paylaşımda, "Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangını ekiplerimizin karadan ve havadan yoğun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi. Yangın bölgesindeki çalışmaları takip eden Kütahya Valisi Ali Çelik, dün saat 18.08'de çıkan yangında yaklaşık 270 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

    "Yanan orman varlığımız ciddi manada ciğerimizi yaktı. Ormanlar bizim akciğerlerimiz, yaşam alanlarımız. Küçük ihmallerde dahil çok büyük sonuçlar da oluyor. Ormanları korumak için getirilen kısıtlamalara herkesin riayet etmesi büyük önem taşıyor. Yangının bu bölgede etkilediği alan 270 hektar. Bu bölgede kısmen sağlam alanlar da var. Soğutma çalışmaları bittikten sonra net bir etki alanı tespit etmek mümkün hale gelecek. Umarım en kısa sürede tüm zarar gören ağaçların yerine yenilerini kazandırarak orman varlığımızı yeniden ayağa kaldırırız"

    Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

    Kütahya'da orman yangını

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.

        Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

        Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor. Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürüyor.

        Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, ihbar geldikten 12 dakika sonra müdahalede bulunulduğunu söyledi. Çelik, yangının 200 hektarlık alanda etkisini sürdürdüğünü ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

        "İlk başta 5 helikopter, 2 uçak ve 38 arazöz bölgeye sevk edildi. İlk başta 400 kişilik ekibimiz vardı. Şu an sayı 600'e ulaşmış durumda. Gündüz aydınlık saatlerde helikopterlerin ilk müdahalesiyle Küreci köyümüze yaklaşması engellendi. Rüzgarın da hafif yön değiştirmesiyle Kürecik köyümüzün uzak bölgesinde yangının etkili olduğunu gördük. Toplamda 200 hektarlık alanda etkisini devam ettiriyor. Yangın, 3 taraftan kontrol altına alınmış durumda. Bir yönü köyden uzak olan tarafında tam kontrol sağlanmış değil. 2 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ediyor.

        Şu an 58 arazöz, 12 su taşıma aracı, 15 itfaiye, 6 dozer ve 2 gece görüşlü helikopterle yangına müdahale devam ediyor. Temennimiz sabah olmadan yangını kontrol altına almak. Her ihtimale karşı Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde sabah 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirilmiş durumda. Günün ilk ışıklarıyla rüzgarın kısmen şiddetlenmesi beklentisi var, güçlü bir müdahaleyle büyümesini engellemek istiyoruz."

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        Haberler Yaşam Kütahya'da orman yangını kontrol altında!
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