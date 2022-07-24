Pınar Damar'ın katilinden akılalmaz oyun! Aileyi "polis" yalanıyla kandırmış

Bağcılar'da ağaçlık alanda ölü bulunan Pınar Damar'ın katili Metin Aydın'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, Pınar'ın ailesi, aralarında ilişki olduğu yönündeki iddiaların iftira olduğunu söyledi. Pınar'ın kayıp olduğu ve bulunduktan sonraki süreçte ailenin yanından ayrılmadığı öğrenilen Metin Aydın'ın, "Benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin, yoksa polisleri ihraç ederler" yalanına sığındığı ortaya çıktı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan katil cezaevine gönderilirken, Pınar'dan geriye hayat dolu paylaşımları içeren kareler kaldı.
Kuzeninin kocası Metin Aydın tarafından öldürülerek Bağcılar'da ağaçlık alana bırakılan Pınar Damar'ın acılı ailesi konuştu. Pınar'ın annesi Emine Damar, Metin Aydın'ın takıntılı, sapık ve psikopat olduğunu iddia ederek, "Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi" dedi. Hala Nazife Damar ise," Adli Tıp'ın önünde yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
"KIZIM BÖYLE BİR İFTİRAYI HAKETMİYOR"
Anne Emine Damar, katilin ağır ceza almasını talep ederek "Biz eşimle iş açısından Antalya'daydık, kayıp haberini alır almaz yola çıktık. Katilin Metin Aydın, olduğunu camideyken öğrendim. Benim kızım cıvıl cıvıl bir insandı. İnanamıyorum, 5 gündür yüreğimiz yanıyor. Biz evladımızı tanımıyor muyuz? Evladımız çalışamayacak mı? Evladımız sokağa çıkamayacak mı? İdam istiyorum. Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi. Bizim için bize gelip, kahvesini içen bir damadımızdı. Sadece kendisini kurtarmak için bu ifadeleri veriyor. Bu planlanmış bir cinayet. Kızım böyle bir iftirayı hak etmiyor. Kızım kendini savunamaz çünkü o artık yok. Metin A. takıntılı, sapık, psikopat birisi" diye konuştu.