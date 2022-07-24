Cinayet işlenen altgeçitte bir saldırı daha: Tiner döküp ateşe verdi

SALDIRACAK SANA!

Yaşanılanlara şahit olan esnaf Davut Aydoğan, olayın, vatandaşları rahatsız eden Mehmet A.'nın, Sıtkı Y. tarafından uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştiğini belirtti.

Aydoğan şunları söyledi:

Ben o gün lavaboya gittiğimde baktım ki Sıtkı ile Mehmet tartışıyorlar. Mehmet, milletin elini yıkayacağı yerde, lavabonun orada yere uzanmış ortalığı pisletmiş. Sıtkı da ona 'kalk dışarı çık' diyor. 1 kere söyledi, 5 kere söyledi belki de 10 kere söyledi. Çıkmayınca mecburen aldı, kaldırdı götürdü bunu.

Ben de bu tinerciyi tanıdığım için 'Sıtkı dikkat et, bu 10-15 dakika sonra saldıracak sana' dedim. Çünkü onun huyu öyle. 10 dakikaya kalmadı geldi, sağı solu taşlamaya başladı. Aynalara taş atmaya, sağa sola zarar vermeye başladı.

Sonra dışarı çıktı; Sıtkı da bunun peşinden koştu haliyle. Çıkışın ilerisinde boğuşmaya başladılar.

YAKTI UYUMAYA GİTTİ

Aydoğan sözleri şöyle sürdürdü:

Mehmet bir ara nasıl olduysa Sıtkı'nın elinden kurtuldu. Tineri Sıtkı'nın üzerine döktü, birden ateşi çaktı. Sıtkı aynı yabancı filmlerdeki dublörler gibi alev topuna döndü. Sonra üzerindeki ceketi çıkardı, alevleri onunla söndürmeye çalıştı. Ambulans geldi, Sıtkı'yı hastaneye götürdüler. Polis de Mehmet'i yakaladı. Öyle rahat ki, olaydan sonra gitmiş balıkhaneye, pişkin pişkin uzanmış yatıyor.