Cinayet işlenen altgeçitte bir saldırı daha: Tiner döküp ateşe verdi

Karaköy'de, alt geçitteki tuvalette görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi çalışanı Sıtkı Y., çevredekileri rahatsız eden Mehmet A.'nın saldırısına uğradı. Sokakta yaşadığı öğrenilen Mehmet A., Sıtkı Y.'nin üzerine tiner atıp çakmakla ateşe verdi.
Saldırgan Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Sıtkı Y. ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.
AYNI NOKTADA CİNAYET
Aynı noktada 2 yıl önce de önünü kestiği gruptan para isteyen alkollü saldırgan, verilen 5 lirayı beğenmeyerek kalasla başına vurduğu bir kişiyi öldürmüştü.
RAHATSIZLIK VERDİ
27 Mayıs 2022'de Karaköy alt geçitte yer alan tuvaletlerin önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi'nde çalışan Sıtkı Y. (38), şüpheli Mehmet A'nın (29) vatandaşları rahatsız ettiğini gördü. Bunun üzerine Sıtkı Y. şüpheliyi tuvaletlerden uzaklaştırdı. Ancak şüpheli Mehmet A. 10 dakika sonra tekrar tuvaletlerin bulunduğu yere geldi.
TİNERİ ATEŞE VERDİ
Elinde bulunan tiner şişesini Sıtkı Y.'nin kafasına doğru döken Mehmet A., daha sonra da elindeki çakmakla ateşe verdi. Başından ve vücudunun birden fazla yerinden yaralanan Sıtkı Y. hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Mehmet A. ise polisler tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve suçunu kabul eden şüpheli tutuklandı.
Adli tıp raporuna göre, Sıtkı Y'nin vücudunda ikinci dereceden yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi.
TİNER SİLAH SAYILDI
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet A.'nın fırlattığı ve yanıcı özelliği bulunan tiner, silahtan sayıldı.
Şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.