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    • Yaşam
    • 24.07.2022 09:42
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    • 24.07.2022 09:42
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    Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

    Elazığ'da kontrolden çıkan bir otomobil, işçileri taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle minibüs yoldan çıkarken, araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

    Kontrolden çıkan otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

    Elazığ'da otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi.

    İbrahim Acar'ın kullandığı 38 ABV 990 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Efraim Ülger yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüse arkadan çarptı.

    Kazada her iki araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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    Haberler Yaşam Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı
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