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    • Yaşam
    • 21.07.2022 23:35
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    • 21.07.2022 23:35
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    Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan tarafından geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

    Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik ekipleri, 20 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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    Gökdere yeşile bezeniyor
    Haberler Yaşam Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı
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