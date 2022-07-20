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    Tandırda yakılan Eymen'in katillerine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

    İzmir Bornova'da tandırda yakılan 4.5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın katillerine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 38'er yıl hapis cezası verildi.

    Ağır müebbet

    İzmir Bornova'da 4.5 yaşındaki Eymen Sadık Durak, 3 yıl önce tandırda yakılmış olarak ölü bulundu. Annesi Mine Durak ve onun erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklandı.

    Dün sanıklar için karar duruşması vardı. Durak ve Elçetin, üç farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Kararın ardından mahkeme başkanının yazdığı gerekçeli kararda, "Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılar dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Yaşam Tandırda yakılan Eymen'in katillerine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
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