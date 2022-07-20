Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i öldüren Ufuk Akçekaya, çifte cinayeti inkar etti

Çanakkale Gelibolu'da Tokatspor Kulübü eski Başkanı Ufuk Akçekaya (48), bir hafta önce Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i hayvan çiftiğinde bıçaklayarak katletti.

Cani ifadesinde cinayetleri kendisinin işlemediğini, Arıkan ve şoförünün maskeli bir kişi tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Olaydan sonra kanlı ellerini muslukta yıkadığı ve kağıt havluya sildiği belirlenen Akçekaya, elini yıkadığını da kabullendi.

Çiftlik evinde salonun aydınlatmasını sağlayan lamba anahtarında ve Nazmi Arıkan'ın otomobilinde kanlı parmak izi bulunan Akçekaya, "Bu izlerin ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum" diye yanıt verdi. Çiftlikte ele geçirilen 'Taner Mahan' yazılı kanlı bıçağın da üzerinde isim yazdırdığı hediyelik bıçaklardan biri olduğunu öne sürdü. Ceyhan TORLAK