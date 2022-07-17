Fen Bilimleri Dershanesi sahibi Nazmi Arıkan cinayetinde büyük ipucu: Ufuk Akçekaya’nın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın 11 Temmuz'da İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği, bir taksiyle Karainebeyli köyüne giderek, çiftlik evinde keşif yapıp cinayeti tasarladığı ve bir gün sonra da Nazmi Arıkan'ı 47, Şerif Eker'i ise 66 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.