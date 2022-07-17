Fen Bilimleri Dershanesi sahibi Nazmi Arıkan cinayetinde büyük ipucu: Ufuk Akçekaya’nın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın sorgusu sürerken, suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak çiftliğe giden yol üzerindeki ayçiçeği tarlasında bulundu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi. Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan Akçekaya'nın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde farklı kıyafetler giymesi ise dikkat çekti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmada 4 günlük sorgunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, 12 Temmuz tarihinde Karainebeyli köyüne gitmek üzere Eceabat ilçesinde taksiye binerken, cinayetin ardından Alibeyköy terminalinde eve gitmek üzere taksiye binmeye giderken kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın 11 Temmuz'da İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği, bir taksiyle Karainebeyli köyüne giderek, çiftlik evinde keşif yapıp cinayeti tasarladığı ve bir gün sonra da Nazmi Arıkan'ı 47, Şerif Eker'i ise 66 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.