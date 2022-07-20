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    CHP'li Bodrum Belediyesi yine sınıfta kaldı! Su sıkıntısı yaşayan vatandaş çareyi tankerlerde buldu

    CHP, yine hizmet dışı kaldı! Bodrum’daki bir mahalleye günlerce su verilmeyince vatandaş ayaklandı! Son çare bölgeye tanker yollandı... Mahalle sakinleri, kovasını damacanasını kaptı. Tankerin önünde su doldurmak için sıralandı.

    CHP için çok suradan

    Tatilciler, her sene olduğu gibi yine Bodrum'a akın etti. Mekanlarda hamburger bin 300 TL, kokoreç bin 600 TL hatta lahmacun bile 195 TL'ye servis edildi!

    Boş odanın kalmadığı tatil kentinde, CHP'li belediye yüzünden çile de bitmedi! Bodrum'un Çırkan Mahallesi'ne 3 gündür su verilemedi! Belediyenin çözüm bulamaması ise halkı isyan ettirdi!

    Yardıma Muhtar Coşkun Ünal yetişti! 25 milyon liralık villaların bulunduğu bölgeye tankerlerle su getirdi! Su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle sakinleri, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını söyledi.

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    Haberler Yaşam CHP'li Bodrum Belediyesi yine sınıfta kaldı! Su sıkıntısı yaşayan vatandaş çareyi tankerlerde buldu
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