Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun kullandığı cip, Şile Sahili'nden denize uçtu! Babası hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla Deri Sanayi'de fabrika sahibi İbrahim Kurşunoğlu (50) ve oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun (23) içinde bulunduğu cip, geçen pazar günü aniden Şile Sahili'nden denize düştü.

Mecit Kurşunoğlu, kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Ekipler, baba Kurşunoğlu'nu denizden çıkardı.

Ancak yaşamını yitirdiği belirlendi. Görgü tanıkları, aracın bir süre limanda bekledikten sonra hızla denize doğru hareket ettiğini belirtti. Mecit Güçlü Kurşunoğlu, vitesi geri yerine ileri vitese taktığını söyledi. Sonrasını ise hatırlamadığını anlattı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.