Aşiretlerin arazi kavgasında kan döküldü: 4 ölü

Hakkari-Van sınırında bulunan yaylada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
AŞİRET KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU
20 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Hakkari merkez Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylasında Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavga çıktı.
Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu isimli şahıslar hayatını kaybetti.