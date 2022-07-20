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    • Yaşam
    • 20.07.2022 13:13
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    • 20.07.2022 13:13
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    Aşiretlerin arazi kavgasında kan döküldü: 4 ölü

    Hakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA
    Aşiretlerin arazi kavgası: 4 ölü

    Hakkari-Van sınırında bulunan yaylada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

    AŞİRET KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU
    20 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Hakkari merkez Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylasında Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavga çıktı.

    Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu isimli şahıslar hayatını kaybetti.

    Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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