Ormanda kaybolan Şehmus mucize kurtuluşu anlattı: Böğürtlen yiyerek hayatta kaldım

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile İstanbul'un Çatalca sınırında ormanlık alanda ailesiyle kamp yapan Şehmus Ele, ormanlık alanda 11 Temmuz Pazartesi sabahı kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirirken, genç 8 gün sonra ormanda sağ olarak bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Şehmus Ele, her şeyin dağa çıkma isteğiyle başladığını, yaşadıklarının kabus gibi olduğunu ifade etti.

DİZLERİM KAN İÇİNDEYDİ

Yaşadıklarını detaylıca anlatan Ele şunları söyledi:

Gece sabaha kadar nöbet tuttum. Güneş doğdu kayalıklara gittim, sporla geçmişim vardı, spor yapmak istedim. Kayalıklarda otururken gözüm dağa çarptı, ben buraya çıkarım dedim. Şezlongların arkasında giriş vardı, ağacın tepesine çıktım. Telefon çekmeyince arkadaşlarıma yazdım, dizlerim kan içindeydi.