Ormanda kaybolan Şehmus mucize kurtuluşu anlattı: Böğürtlen yiyerek hayatta kaldım

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile İstanbul'un Çatalca sınırında ormanlık alanda ailesiyle kamp yapan Şehmus Ele, ormanlık alanda 11 Temmuz Pazartesi sabahı kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirirken, genç 8 gün sonra ormanda sağ olarak bulundu.
Yaşadıklarını anlatan Şehmus Ele, her şeyin dağa çıkma isteğiyle başladığını, yaşadıklarının kabus gibi olduğunu ifade etti.
DİZLERİM KAN İÇİNDEYDİ
Yaşadıklarını detaylıca anlatan Ele şunları söyledi:
Gece sabaha kadar nöbet tuttum. Güneş doğdu kayalıklara gittim, sporla geçmişim vardı, spor yapmak istedim. Kayalıklarda otururken gözüm dağa çarptı, ben buraya çıkarım dedim. Şezlongların arkasında giriş vardı, ağacın tepesine çıktım. Telefon çekmeyince arkadaşlarıma yazdım, dizlerim kan içindeydi.
KAFAMI VE SIRTIMI YERE VURDUM
'Yardım çağırın buradan çıkamıyorum' dedim. Onlardan ciddiyet göremeyince kendim çabalayım kurtulayım dedim. O esnada ağaçtan düşüp kafamı ve sırtımı yere vurdum. Hemen kalktım, aşağısı çok korkutucuydu. Onun yerine yukarıya tırmanayım dedim. Tepeye çıkınca arkadaşlarımı görüntülü aramaya başladım, konum gitmedi.
SİNİRLE TELEFONU FIRLATTIM
Telefonumun şarjı bitti, o anlık sinirle telefonu fırlattım. Karşısına çakı koydum iz bırakmak için, telefonumu görsünler diye. Çakının yere düştüğünü daha sonra komutanımızdan öğrendim, o şekilde bulmuşlar. Patikadan aşağıya koşmaya başladım, yolumu kaybettim, sonrasını pek hatırlamıyorum.