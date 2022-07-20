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    • Yaşam
    • 20.07.2022 14:22
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    • 20.07.2022 14:22
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    Ormanda kaybolan Şehmus mucize kurtuluşu anlattı: Böğürtlen yiyerek hayatta kaldım

    Çatalca'da ailesiyle kamp yaptığı ormanlık alanda kaybolan Şehmus Ele, 8 gün sonra sağ olarak bulundu. Ormanda yaşadığı zor günleri anlatan ele, "Spor yaparak, böğürtlen yiyerek ve su içerek hayatta kaldım” dedi.

    İHA
    Ormanda kaybolan Şehmus mucize kurtuluşu anlattı

    Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile İstanbul'un Çatalca sınırında ormanlık alanda ailesiyle kamp yapan Şehmus Ele, ormanlık alanda 11 Temmuz Pazartesi sabahı kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirirken, genç 8 gün sonra ormanda sağ olarak bulundu.

    Yaşadıklarını anlatan Şehmus Ele, her şeyin dağa çıkma isteğiyle başladığını, yaşadıklarının kabus gibi olduğunu ifade etti.

    DİZLERİM KAN İÇİNDEYDİ
    Yaşadıklarını detaylıca anlatan Ele şunları söyledi:
    Gece sabaha kadar nöbet tuttum. Güneş doğdu kayalıklara gittim, sporla geçmişim vardı, spor yapmak istedim. Kayalıklarda otururken gözüm dağa çarptı, ben buraya çıkarım dedim. Şezlongların arkasında giriş vardı, ağacın tepesine çıktım. Telefon çekmeyince arkadaşlarıma yazdım, dizlerim kan içindeydi.

    KAFAMI VE SIRTIMI YERE VURDUM
    'Yardım çağırın buradan çıkamıyorum' dedim. Onlardan ciddiyet göremeyince kendim çabalayım kurtulayım dedim. O esnada ağaçtan düşüp kafamı ve sırtımı yere vurdum. Hemen kalktım, aşağısı çok korkutucuydu. Onun yerine yukarıya tırmanayım dedim. Tepeye çıkınca arkadaşlarımı görüntülü aramaya başladım, konum gitmedi.

    SİNİRLE TELEFONU FIRLATTIM
    Telefonumun şarjı bitti, o anlık sinirle telefonu fırlattım. Karşısına çakı koydum iz bırakmak için, telefonumu görsünler diye. Çakının yere düştüğünü daha sonra komutanımızdan öğrendim, o şekilde bulmuşlar. Patikadan aşağıya koşmaya başladım, yolumu kaybettim, sonrasını pek hatırlamıyorum.

        KABUS GİBİ BİR ŞEYDİ
        Şehmus Ele, 8 gün boyunca böğürtlen yiyerek hayatta kaldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
        Gece çok zordu, ormanlık alandaki ayaz kalkıp sürekli yatıyordum. Kabus gibi bir şeydi. Uyanıyordum çenem titriyordu, ağzım hep yara oldu. Üşüdüğümde soğuktan ölmemek için spor yaptım. 8 gün boyunca spor yaparak, böğürtlen yiyerek ve su içerek hayatta kaldım.

        DENİZİ BULUNCA UMUT DOĞDU
        4 kişi gördüm, onlar beni beklemediler. Yardım istedim, onları bulamadım. Suyun yolunu takip ettim ama daha çok kayboldum. Eğer suyu takip etmeyi bıraksaydım susuz yaşayamayacağımı biliyordum. Bulunmadan bir gün önce zirve bir yerden arkama bakınca denizi gördüm, denizi bulunca bir umut doğdu içime.

        Çok uzun bir yoldu, kafama koydum oraya gideceğim dedim yürümeye başladım. Salı günü 11.30'da bulundum.

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